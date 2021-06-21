Выборы в Армении: согласно первым данным ЦИК лидирует партия Пашиняна

Как и ожидалось основные лидеры - партия и.о. премьера Никола Пашиняна и блок второго президента Роберта Кочаряна.

ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik․ Известны предварительные итоги голосования на основании данных с 80 избирательных участков, сообщает Sputnik Армения.

Лидирует "Гражданский договор" с 58,04%, на втором месте блок "Армения" с 22,01% голосов.

Выборы в парламент Армении-2021. Что происходит сейчас? Текстовая трансляция >>

На третьем месте блок "Честь имею", набравший 5,66%, однако для блоков установлен проходной барьер в 7%. Четвертую строчку занимает партия "Процветающая Армения" -5,11%, а замыкает пятерку "Республика" - 1,66%.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.