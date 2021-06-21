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Досрочные парламентские выборы в Армении

Результаты выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует после обработки 90% участков

photo : Sputnik / Stringer
Кавказ
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210621/252077476/Rezultaty-vyborov-v-Armenii-partiya-Pashinyana-lidiruet-posle-obrabotki-90-uchastkov.html

Согласно приведенным ЦИК итогам подсчета голосов с 1 809 из 2 008 участков, партия Пашиняна набирает 55,02% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – 20,41%

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. По итогам подсчета бюллетеней с 90% участков Армении лидирует партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах по итогам подсчета бюллетеней с 90% участков получает 55,02%, у блока  Кочаряна – 20,41%.

Согласно приведенным ЦИК итогам подсчета голосов с 1 809 из 2 008 участков, в которых проголосовали 1 107 316 человек, партия Пашиняна набирает 55,02% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – 20,41%.
Избиратель с дочерью в кабине на участке 29/29 (20 июня 2021). Ариндж
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кто лидирует на выборах в Армении - данные опроса

Третьим по-прежнему идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%).

Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 4,10% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.

Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

Теги:
Роберт Кочарян, Никол Пашинян, Парламентские выборы, Армения

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