Результаты выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует после обработки 90% участков

Согласно приведенным ЦИК итогам подсчета голосов с 1 809 из 2 008 участков, партия Пашиняна набирает 55,02% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – 20,41%

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. По итогам подсчета бюллетеней с 90% участков Армении лидирует партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах по итогам подсчета бюллетеней с 90% участков получает 55,02%, у блока Кочаряна – 20,41%.

Согласно приведенным ЦИК итогам подсчета голосов с 1 809 из 2 008 участков, в которых проголосовали 1 107 316 человек, партия Пашиняна набирает 55,02% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – 20,41%.

Третьим по-прежнему идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%).

Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 4,10% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.

Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.