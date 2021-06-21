Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Арении - все бюллетени подсчитаны

Согласно приведенным ЦИК данным, на выборах в Армении проголосовали 1 281 911 человек или 49,4% изибирателей

ТБИЛИСИ, 21 июн - Sputnik. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков, передает Sputnik Армения.

По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 миллиона 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% (268 165).

Блок "Честь имею" набрал 5,23% (66 633), партия "Процветающая Армения" - 3,96% (50416), а партия "Республика" -3,04% .

"Просвещенная Армения" - 1,22% (15 557), Армянский национальный конгресс - 1,54% (19 647).

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.

Республиканская явка на выборах составила 49,4%.