19:32 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Газодобывающее предприятие

Куда Азербайджан отправляет излишки газа

© photo: Sputnik / Stringer
Кавказ
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/15/252087419.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210621/252087408/Kuda-Azerbaydzhan-otpravlyaet-izlishki-gaza.html

У Азербайджана образовались излишки газа из-за затянувшихся переговоров с Турцией по продлению одного из двух контрактов по поставкам газа. Освободившиеся объемы газа Азербайджан перенаправил в Европу

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Поставки газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору идут практически на максимальную проектную мощность, сообщает Sputnik Азербайджан.

У Азербайджана образовались излишки газа из-за затянувшихся переговоров с Турцией по продлению одного из двух контрактов по поставкам газа, пишет издание. Освободившиеся объемы газа Азербайджан перенаправил в Европу, несмотря на то, что проект в 2021 году планировалось запустить в полмощности - на уровне пяти миллиардов кубометров, а в следующем году - до десяти миллиардов кубометров.

Газораспределительная станция, архивное фото
© photo: Sputnik
Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан

Однако, как показывают данные с площадок европейских газотранспортных операторов, экспорт каспийского топлива в этом году может составить 9 миллиардов кубометров.

За пять с половиной месяцев на входящий в проект Трансадриатический трубопровод (TAP) было поставлено 2,9 миллиарда кубометров, а среднесуточная подача составила 17,6 миллиона кубометров. Однако в конце апреля газоснабжение превышало 20 миллионов кубометров в сутки, а в июне оно составляет почти 25 миллионов кубометров.

Ранее сообщалось, что операторы Трансадриатического газопровода (ТАР) рассматривают три сценария расширения газопровода.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, и.о. главы Минэкономики Грузии Натия Турнава и гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе подписали соглашение
Government of Georgia / FB
Грузия получила скидку на азербайджанский газ

Речь идет об ограниченном расширении, которое предполагает поставки около 14,4 миллиарда кубометров в год, частичном расширении - около 17,1 миллиарда кубометров, и полном расширении - около 20 миллиардов кубометров в год.

Являясь ключевой частью Южного газового коридора, Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря через территорию Грузии в Европу. Трубопровод протяженностью 878 километров соединяется с Трансанатолийским трубопроводом ( TANAP ) на турецко-греческой границе в Кипре, пересекает Грецию и Албанию и Адриатическое море, а затем выходит на берег в южной Италии.

В пакет акций TAP входят BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Теги:
Трансадриатический газопровод (TAP), газопровод, Азербайджан

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться