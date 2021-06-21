Куда Азербайджан отправляет излишки газа

У Азербайджана образовались излишки газа из-за затянувшихся переговоров с Турцией по продлению одного из двух контрактов по поставкам газа. Освободившиеся объемы газа Азербайджан перенаправил в Европу

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Поставки газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору идут практически на максимальную проектную мощность, сообщает Sputnik Азербайджан.

У Азербайджана образовались излишки газа из-за затянувшихся переговоров с Турцией по продлению одного из двух контрактов по поставкам газа, пишет издание. Освободившиеся объемы газа Азербайджан перенаправил в Европу, несмотря на то, что проект в 2021 году планировалось запустить в полмощности - на уровне пяти миллиардов кубометров, а в следующем году - до десяти миллиардов кубометров.

Однако, как показывают данные с площадок европейских газотранспортных операторов, экспорт каспийского топлива в этом году может составить 9 миллиардов кубометров.

За пять с половиной месяцев на входящий в проект Трансадриатический трубопровод (TAP) было поставлено 2,9 миллиарда кубометров, а среднесуточная подача составила 17,6 миллиона кубометров. Однако в конце апреля газоснабжение превышало 20 миллионов кубометров в сутки, а в июне оно составляет почти 25 миллионов кубометров.

Ранее сообщалось, что операторы Трансадриатического газопровода (ТАР) рассматривают три сценария расширения газопровода.

Речь идет об ограниченном расширении, которое предполагает поставки около 14,4 миллиарда кубометров в год, частичном расширении - около 17,1 миллиарда кубометров, и полном расширении - около 20 миллиардов кубометров в год.

Являясь ключевой частью Южного газового коридора, Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря через территорию Грузии в Европу. Трубопровод протяженностью 878 километров соединяется с Трансанатолийским трубопроводом ( TANAP ) на турецко-греческой границе в Кипре, пересекает Грецию и Албанию и Адриатическое море, а затем выходит на берег в южной Италии.

В пакет акций TAP входят BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).