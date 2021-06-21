Президент Армении предложил изменить в стране форму правления

Армения перешла от президентской к парламентской форме правления в 2015 году после принятия поправок в Конституцию

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Армения должна изменить Конституцию, чтобы вновь стать республикой с президентской формой правления и более предсказуемой страной для всех, заявил президент страны Армен Саркисян, сообщает Sputnik Армения.

В 2015 году после принятия поправок в Конституцию Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.

"Уверен, что у нас есть большой потенциал развития, прежде всего IT-технологий, но перед этим мы должны поменять Конституцию, вернуть обратно президентское правление, поскольку с текущей Конституцией Армения не является ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр. И получилось так, что у людей есть большая власть, но нет ответственности", - сказал Саркисян.

По мнению президента, Армения должна приступить к реформам, которые "будут сосредоточены на будущем, привнеся в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры, чтобы сделать страну более предсказуемой и ориентированной в будущее".

В Армении в воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 25 политических сил. Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК, в парламент нового созыва проходят три политические силы. Партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна (53,92%), блок "Армения" (21,04%) и блок "Честь имею" (5,23%).