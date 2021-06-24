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Папа Римский Франциск I

Папа Римский обеспокоен ситуацией на Южном Кавказе

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210624/252119396/Papa-Rimskiy-obespokoen-situatsiey-na-Yuzhnom-Kavkaze.html

Понтифик напомнил о своей поездке в Армению в 2016 году и о том, как вместе с Католикосом всех армян Гарегином II выпустил в небо голубей "как пожелание мира всему региону Кавказа"

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Папа Римский Франциск выразил серьезную обеспокоенность по поводу непрекращающихся острых конфликтов в мире, в том числе – в Палестине, Сирии и на Кавказе, сообщает Sputnik Армения

Обращаясь в четверг в Ватикане к членам религиозной организации ROACO, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям, понтифик, в частности, вспомнил о своей поездке в Армению в 2016 году и о том, как вместе с Католикосом всех армян Гарегином II выпустил в небо голубей "как пожелание мира всему региону Кавказа".

Флаг Грузии на площади Европы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"К сожалению, этому региону в последние месяцы еще раз была нанесена рана. И поэтому я благодарю вас за внимание, которое вы уделили реальностям Грузии и Армении с тем, чтобы католическая община продолжала оставаться знаком и стимулом евангельской жизни", - подытожил понтифик.

Папа Римский призвал также слышать "крики, исходящие из многих частей света, в особенности от церквей и стран, для которых вы работаете".

"Крик, исходящий из Сирии, всегда присутствует в сердце Бога, но, похоже, он не способен тронуть сердца людей, в руках которых находятся судьбы народов", - подчеркнул также понтифик.

Он назвал "скандалом" тот факт, что сирийский кризис продолжается уже десять лет, приведя к многочисленным жертвам и породив миллионы перемещенных лиц. При этом, по его словам, для восстановления страны по-прежнему не достает "мужественных решений, направленных на благо этой измученной нации".

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