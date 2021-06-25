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Ираклий Гарибашвили

Грузия готова еще раз выполнить роль посредника между Баку и Ереваном

photo: Government of Georgia / FB
Кавказ
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Темы:
Внешняя политика Грузии (639)
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Для Грузии это была беспрецедентная роль и благодарю лидеров Армении и Азербайджана за доверие, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия еще раз готова к выполнению роли посредника между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.

В начале июня при посредничестве Грузии Азербайджан вернул 15 армянских военнопленных, а Армения передала Азербайджану карты минных полей.

Флаг Грузии на площади Европы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия помогла освободить 15 граждан Армении, задержанных азербайджанской стороной

"Хочу подтвердить полную готовность продолжать роль медиатора в этом процессе", - сказал Гарибашвили.

При этом премьер-министр Грузии отметил, что это была беспрецедентная роль для страны, и поблагодарил лидеров Армении и Азербайджана за доверие.

Также Гарибашвили отметил, что договоренности о роли Грузии как посредника были достигнуты во время его визитов в Баку и Ереван в мае.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (639)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Азербайджан, Армения, Грузия

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