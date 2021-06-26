На Ереванской ТЭЦ разгорелся серьезный пожар

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Крупный пожар разгорелся на Ереванской ТЭЦ, сообщает Sputnik Армения.
По предварительным данным, горит трава на территории в 3 га.
Пожару присвоена категория №1 БИС – чрезвычайной важности. На месте работают семь пожарных расчетов и три дополнительные группы – оперативная группа отдела организации "Пожаротушения и проведения спасательных работ", специалисты Национального центра кризисного управления и группа специального назначения Управления спасательных сил.
На месте также находится замглавы Спасательной службы полковник Тигран Петросян.