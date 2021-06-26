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Ереванская ТЭЦ, фото из архива

На Ереванской ТЭЦ разгорелся серьезный пожар

photo: Website of the Ministry of Energy and Natural Resources of the Republic of Armenia
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Возникший на территории теплоэлектроцентрали пожар не удалось потушить силами двух расчетов, на помощь им были направлены еще пять, а также специальные силы

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Крупный пожар разгорелся на Ереванской ТЭЦ, сообщает Sputnik Армения.

По предварительным данным, горит трава на территории в 3 га.

Пожару присвоена категория №1 БИС – чрезвычайной важности. На месте работают семь пожарных расчетов и три дополнительные группы – оперативная группа отдела организации "Пожаротушения и проведения спасательных работ", специалисты Национального центра кризисного управления и группа специального назначения Управления спасательных сил.

На месте также находится замглавы Спасательной службы полковник Тигран Петросян.

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