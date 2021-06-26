Более 20 гектаров растительности сгорело при пожаре на Ереванской ТЭЦ

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Сначала пожар охватил порядка 3 га территории, но потом быстро распространился – пожарным понадобились дополнительные силы
ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik․ Пожар на Ереванской ТЭЦ потушили, сообщает Sputnik Армения.
"Огонь локализован в 19:00, потушен в 19:40. Сгорело около 4 га травяного покрова и еще 20 га территории, покрытой другой растительностью", - говорится в сообщении МЧС страны.
Крупный пожар разгорелся на Ереванской ТЭЦ днем 26 июня, его тушили сразу семь боевых расчетов и специальные силы МЧС.