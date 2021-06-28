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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана поздравил Гарибашвили с днем рождения

© facebook.com/GaribashviliOfficial
Кавказ
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (117)
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Азербайджанский лидер поздравил Гарибашвили с днем ​​рождения, также стороны обсудили вопросы, касающиеся различных аспектов двусторонних отношений

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Отношения между Азербайджаном и Грузией будут и дальше укрепляться. Уверенность в этом была высказана во время телефонного разговора между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает Sputnik Азербайджан.

Глава государства позвонил премьер-министру Ираклию Гарибашвили 28 июня.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом
photo: Government of Georgia / FB
Никол Пашинян поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения

Президент Ильхам Алиев поздравил Гарибашвили с днем ​​рождения, пожелал успехов в делах и крепкого здоровья.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил президента Азербайджана за внимание и поздравления.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметили успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Грузией в различных областях и выразили уверенность, что отношения будут и дальше укрепляться.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся различных аспектов двусторонних отношений.

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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (117)
Теги:
Ильхам Алиев, Ираклий Гарибашвили, Азербайджан, Грузия

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