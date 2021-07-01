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Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Кавказ
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (118)
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210701/252188559/Gruziya-ekstradirovala-v-Azerbaydzhan-obvinyaemogo-v-mosheynichestve.html

Гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск за мошенничество, в сопровождении сотрудников Минюста республики экстрадирован на родину

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Азербайджан вернул из Грузии мошенника, объявленного в международный розыск за присвоение чужого имущества, сообщает Sputnik Азербайджан.

В рамках сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии Генпрокуратура АР направила запрос грузинским коллегам с целью экстрадиции азербайджанского гражданина Эльшада Салимова, разыскиваемого за присвоение чужого имущества путем мошенничества. Основанием для запроса в Генпрокуратуру Грузии стала информация о местонахождении мужчины на территории страны.

Полицейские в Баку, Азербайджан. Комендантский час
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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В результате сотрудничества следственных органов двух стран Салимов в сопровождении сотрудников министерства юстиции Азербайджана был экстрадирован в республику.

Ранее Азербайджан по запросу органов следствия России передал правоохранительным органам этой страны гражданина РФ Аскерова Эльдара Исмаил оглу, для привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу.

Аскеров, подозреваемый в производстве и хранении в целях реализации без соответствующих акцизных марок большого объема алкогольной продукции с октября 2016 года по декабрь 2017 года в Новосибирске, был объявлен в международный розыск.

Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (118)
Теги:
Экстрадиция, Азербайджан, Грузия

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