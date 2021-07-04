Взрыв произошел на добывающей платформе у берегов Азербайджана

В азербайджанском секторе Каспия произошел мощный взрыв, предположительно на газовой платформе "Умид"

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о мощном взрыве, произошедшем в Каспийском море, сообщает Sputnik Азербайджан

В настоящее время над морем наблюдается зарево.

По неподтвержденной информации, взрыв произошел на одной из нефтяных платформ в направлении Алята, предположительно на газовой платформе "Умид" в Каспийском море.

Государственная морская администрация проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.

На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не происходило, работа продолжается в штатном режиме, сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана.

"Наше первоначальное подозрение насчет взрыва на море в направлении Алята - это извержение грязевого вулкана", - сказали в SOCAR.

Между тем в СМИ начали распространяться кадры, снятые с упомянутой платформы "Умид", что подтверждает, что с ней все в порядке, никаких ЧП на ней не происходило.