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Пожар в азербайджанском секторе Каспийского моря. По предварительным данным на Каспии произошло извержение грязевого вулкана.

Извержение вулкана на Каспии выглядело как большой взрыв

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Кавказ
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В МЧС не поступало информации о каких-либо авариях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным специалистов, связан с извержением вулкана, говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Sputnik Азербайджан.

Ранее сообщалось, что после взрыва произошел пожар на добывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия. В тоже время Госнефтекомпания заявила, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано.

"В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана", – говорится в заявлении.

В МЧС Азербайджана сообщили, что в министерство в течение дня не поступало информации о каких-либо авариях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах. Однако по факту возгорания ведется расследование вместе с экспертами соответствующих ведомств, общественность будет проинформирована об его итогах.

 

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