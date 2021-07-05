Извержение вулкана на Каспии выглядело как большой взрыв

В МЧС не поступало информации о каких-либо авариях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным специалистов, связан с извержением вулкана, говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Sputnik Азербайджан.

Ранее сообщалось, что после взрыва произошел пожар на добывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия. В тоже время Госнефтекомпания заявила, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано.

"В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана", – говорится в заявлении.

В МЧС Азербайджана сообщили, что в министерство в течение дня не поступало информации о каких-либо авариях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах. Однако по факту возгорания ведется расследование вместе с экспертами соответствующих ведомств, общественность будет проинформирована об его итогах.