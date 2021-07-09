Карантин в Армении продлен до конца года

В мире распространяются различные штаммы коронавируса, и есть опасность их проникновения в Армению

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Правительство Армении приняло решение продлить действие карантина до 20 декабря 2021 года, сообщает Sputnik Армения.

Данный шаг связан с распространением различных штаммов коронавируса и стремлением предотвратить их проникновение в Армению.

В решении кабмина отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Армении сейчас стабильна, за последние 14 дней наблюдается снижение уровня заболеваемости, а доля положительных результатов тестов составляет 3,6%, что^ по критериям Евросоюза, ставит Армению в разряд стран, находящихся в "желтой зоне".

Власти Армении не исключают, что в ходе продолжительного мониторинга эпидемиологической ситуации Миндзрав представит предложения по профилактическим мерам, смягчению ограничений или их ужесточению.