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Карантин в Армении продлен до конца года

© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1955)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210709/252270020/Karantin-v-Armenii-prodlen-do-kontsa-goda.html

В мире распространяются различные штаммы коронавируса, и есть опасность их проникновения в Армению

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Правительство Армении приняло решение продлить действие карантина до 20 декабря 2021 года, сообщает Sputnik Армения.

Данный шаг связан с распространением различных штаммов коронавируса и стремлением предотвратить их проникновение в Армению.

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photo : press-service of the Prime Minister of the Republic of Armenia
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В решении кабмина отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Армении сейчас стабильна, за последние 14 дней наблюдается снижение уровня заболеваемости, а доля положительных результатов тестов составляет 3,6%, что^ по критериям Евросоюза, ставит Армению в разряд стран, находящихся в "желтой зоне".

Власти Армении не исключают, что в ходе продолжительного мониторинга эпидемиологической ситуации Миндзрав представит предложения по профилактическим мерам, смягчению ограничений или их ужесточению.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1955)

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