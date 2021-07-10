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Церемония закладки нового пограничного автомобильного моста между Арменией и Грузией (9 июля 2021). Баграташен

Началось строительство "Моста дружбы" на границе Грузии и Армении

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (222)
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Согласно проекту, предусматривается соорудить пятипролетные железобетонные конструкции длиной в 32 метра, а также дороги, ведущие к мосту

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. На границе Грузии и Армении началось строительство "Моста дружбы", говорится в сообщении на сайте Минрегионов Грузии.

Начало строительства тоннеля к границе с Россией
photo: press-service of the Roads Department of Georgia / FB
Самый длинный тоннель к границе с Россией начали строить в Грузии

О проекте строительства моста было объявлено еще в 2013 году, его планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. Дата несколько раз переносилась. В конце 2018 года подрядчик подписал соглашение с грузинской и армянской сторонами, и строительство будет завершено в 2022 году.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе в ходе осмотра начала строительных работ отметил вызовы, которые стоят перед проектом.

"Крупномасштабный проект всегда полон трудностей, и, учитывая недавние проблемы в нашей соседней стране, усилия и вклад армянской стороны ценятся еще больше, за что я хотел бы их поблагодарить. В период после пандемии важно восстановить экономику, и мы делаем важную работу в этом направлении ", - сказал Карселадзе.

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян, в свою очередь, отметил, что проект имеет стратегическое значение для обеих стран.

"Развитие грузоперевозок имеет стратегическое значение для наших стран", - сказал Папикян.

Строительство моста обойдется в 8,3 миллиона евро, каждая из сторон возьмет на себя по 50% расходов. Контракт на проектирование и строительство моста подписан с компанией Ariana Tunnel Dam Co. (Иран). Технический надзор осуществляется компаниями Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co., Ltd. (Корея).

КПП и ТПП Садахло - граница Грузии и Армении
© Sputnik / STRINGER
Попасть из Армении в Грузию можно будет только через КПП Баграташен-Садахло

"Мост Дружбы" представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из них составляет 11,85 метра. Они будут расположены в метре друг от друга. Общая ширина мостов составит 24,7 метра.

Согласно проекту, предусматривается соорудить пятипролетные железобетонные конструкции длиной в 32 метра, а также дороги, ведущие к мосту. Сам мост будет оснащен внешним освещением и водосточной системой.

Амортизированный узкий мост, построенный в 1960-х годах возле блокпоста Садахло-Баграташени, совместным решением, будет обслуживаться, укрепляться и служить альтернативной дорогой.

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Темы:
Грузино-армянские отношения (222)
Теги:
мосты, Грузия, Армения

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