Случаи заражения в Азербайджане индийским штаммом коронавируса растут

Все зараженные так называемым "индийским штаммом" были выявлены среди лиц, приехавших в республику из-за границы за последнее время

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. В результате проверок в Азербайджане обнаружен 31 человек, инфицированный штаммом "дельта" коронавирусной инфекции, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает Sputnik Азербайджан.

Исследования Центра генетической диагностики при Национальном центре гематологии и трансфузиологии в рамках мероприятий по контролю эпидемиологической ситуации выявили 31 человека, у которых обнаружен штамм B.1.617 ("дельта"), еще у девятерых штамм B.1.1.7 (вариант "альфа" V1, Британия). Все случаи заражения указанными штаммами установлены среди лиц, приехавших в Азербайджан из-за границы за последнее время.

В сообщении трех ведомств отмечается, что наиболее эффективным способом защиты от новых штаммов коронавирусной инфекции является вакцинация.

"Сегодняшней стабильной эпидемиологической ситуацией в стране мы обязаны именно вакцинации. Вновь призываем граждан страны не терять времени и пройти вакцинацию", - подчеркивается в сообщении.

Доминирующим в мире становится индийский штамм "Дельта". На сегодня он распространился на 90 стран мира, в том числе Россию, Турцию и Грузию.

Более того, образец штамма коронавируса "дельта плюс" был выявлен в России в апреле, данных о том, что это был случай заражения, - нет.

"Уханьский" вирус уступил позиции более агрессивному индийскому штамму.