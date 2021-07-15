Взаимодействие в транспортной сфере Грузии и Армении обсудили в Ереване

Стороны обсудили вопросы, касающиеся регулирования процедур, связанных с организацией двусторонних и транзитных грузоперевозок

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян обсудил с послом Грузии Георгием Саганелидзе вопросы взаимодействия в транспортной сфере, сообщает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи Симонян отметил, что доказательством взаимовыгодных дружеских отношений являются работы по возведению нового моста на реке Дебед, у пропускного пункта Садахло-Баграташен.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, касающиеся регулирования некоторых процедур, связанных с организацией двусторонних и транзитных грузоперевозок, в частности, порядка предоставления специальных разрешений водителям-грузоперевозчикам, требующим перевозки опасных грузов на территории Грузии.

Обсуждался также вопрос о возможности применения на территории Грузии электронных пломб для мониторинга транзитных грузоперевозок между Арменией и странами ЕАЭС. А также вопросы, касающиеся организации двусторонних пассажироперевозок и грузоперевозок в рамках соглашения о международном автомобильном сообщении между Арменией и Грузией.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © photo: Sputnik Церемония закладки моста между Арменией и Грузией на пограничной реке Дебед

Напомним, сегодня из Армении в Грузию можно попасть автомобильным, железнодорожным и воздушным путями через пропускные пункты КПП "Баграташен-Садахло", "Бавра-Ниноцминда", "Гогаван-Гугути", "Привольное-Ахкерпи".