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Мост Дружбы

Взаимодействие в транспортной сфере Грузии и Армении обсудили в Ереване

© photo : Public domain / U.S. Air Force Photo By Staff Sgt. Bradley Lail
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (223)
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Стороны обсудили вопросы, касающиеся регулирования процедур, связанных с организацией двусторонних и транзитных грузоперевозок

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян обсудил с послом Грузии Георгием Саганелидзе вопросы взаимодействия в транспортной сфере, сообщает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи Симонян отметил, что доказательством взаимовыгодных дружеских отношений являются работы по возведению нового моста на реке Дебед, у пропускного пункта Садахло-Баграташен.

Церемония закладки нового пограничного автомобильного моста между Арменией и Грузией (9 июля 2021). Баграташен
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Началось строительство "Моста дружбы" на границе Грузии и Армении

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, касающиеся регулирования некоторых процедур, связанных с организацией двусторонних и транзитных грузоперевозок, в частности, порядка предоставления специальных разрешений водителям-грузоперевозчикам, требующим перевозки опасных грузов на территории Грузии.

Обсуждался также вопрос о возможности применения на территории Грузии электронных пломб для мониторинга транзитных грузоперевозок между Арменией и странами ЕАЭС. А также вопросы, касающиеся организации двусторонних пассажироперевозок и грузоперевозок в рамках соглашения о международном автомобильном сообщении между Арменией и Грузией.

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© photo: Sputnik
Церемония закладки моста между Арменией и Грузией на пограничной реке Дебед

Напомним, сегодня из Армении в Грузию можно попасть автомобильным, железнодорожным и воздушным путями через пропускные пункты КПП "Баграташен-Садахло", "Бавра-Ниноцминда", "Гогаван-Гугути", "Привольное-Ахкерпи".

Темы:
Грузино-армянские отношения (223)
Теги:
Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута, Транспорт, Армения, Грузия

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