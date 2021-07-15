Какой вакциной могут прививаться от COVID иностранцы в Армении

Пункты вакцинации иностранцев действуют в нескольких торговых центрах в Ереване, а подвижные пункты еще в трех городах

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Иностранные граждане и лица без гражданства с 15 июля этого года могут прививаться от коронавируса в том случае, если будут находиться на территории страны 10 дней и дольше, сообщает Sputnik Армения.

По информации министерства здравоохранения республики, иностранцам и лицам без гражданства будет вводиться вакцина "АстраЗенека" – в подвижных пунктах вакцинации.

Ведомство сообщает, что такие пункты действуют на Северном проспекте, у комплекса "Каскад", в торговых центрах "Россия молл", "Мега молл" и "Далма молл" в Ереване, а также в Гюмри, Ванадзоре и Капане.

Процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тыс. жителей.