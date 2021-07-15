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Доставка вакцины Спутник V в Ереван

Какой вакциной могут прививаться от COVID иностранцы в Армении

photo : Sputnik / Stringer
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1959)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210715/252331530/Kakoy-vaktsinoy-mogut-privivatsya-ot-COVID-inostrantsy-v-Armenii.html

Пункты вакцинации иностранцев действуют в нескольких торговых центрах в Ереване, а подвижные пункты еще в трех городах

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Иностранные граждане и лица без гражданства с 15 июля этого года могут прививаться от коронавируса в том случае, если будут находиться на территории страны 10 дней и дольше, сообщает Sputnik Армения.

Мобильная точка по вакцинации населения от COVID-19 в Ереване
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Карантин в Армении продлен до конца года

По информации министерства здравоохранения республики, иностранцам и лицам без гражданства будет вводиться вакцина "АстраЗенека" – в подвижных пунктах вакцинации.

Ведомство сообщает, что такие пункты действуют на Северном проспекте, у комплекса "Каскад", в торговых центрах "Россия молл", "Мега молл" и "Далма молл" в Ереване, а также в Гюмри, Ванадзоре и Капане.

Процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тыс. жителей.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1959)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Армения

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