Названы сроки окончания ремонта дороги из Армении в Грузию

Дорога к грузинской границе через Ванадзор и Алаверди перестраивается: работы завершатся к осени текущего года.

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Перестройка трассы М6 (Ванадзор – Алаверди – граница с Грузией) будет завершена 31 августа 2021 года, заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристине Галечян, сообщает Sputnik Армения.

"Срок кредитного соглашения будет продлен до 31 декабря 2022 года, а строительные работы – до 31 августа нынешнего года",– заявила Галечян.

В результате строительства, время проезда из Ванадзора до границы с Грузией сократится, пропускная способность дороги повысится до 3 500 машин в сутки вместо прежних 2 800.

Сроки работ были отложены из-за необходимости строительства дополнительных дренажных линий, прокладки новых канализационных труб, а также из-за кризисных событий 2020 года.

Кроме того, на границе Армении и Грузии строится новый мост через пограничную реку Дебед. Строительство будет завершено в мае 2022 года.

Таким образом, дорожное сообщение между Арменией и Грузией значительно укрепится, подытожила Галечян.

Напомним, несколько дней назад и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян побывал на месте строительства моста вместе со своим грузинским коллегой Ираклием Карселадзе.

Ремонт указанной трассы М6 длиной в 90 км проводится на кредиты Европейского инвестиционного банка и Азиатского банка развития, объемом по 51 млн. евро. На эти средства ремонтируется дорога и тоннели, а на ряде участков двухполосная дорога расширяется до трехполосной, для разъезда машин.