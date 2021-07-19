Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 тонн гуманитарного груза

В общей сложности в Нагорный Карабах российскими миротворцами доставлено более 220 тонн гуманитарного груза

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Нагорный Карабах 18 тонн гуманитарного груза, сообщает Sputnik Армения со ссылкой оборонное ведомство России.

"Сегодня мы получили 18 тонн груза, который будет размещен здесь. В дальнейшем данный груз будет доставлен в отдаленные поселки, в которые невозможно доехать, всем нуждающимся жителям", - сказал офицер центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

В общей сложности по линии благотворительных организаций и фондов российскими миротворцами было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости, передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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