22:19 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению (29 ноября 2020). Карабах

Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 тонн гуманитарного груза

© photo : Минобороны России
Кавказ
Получить короткую ссылку
3120
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/13/252362881.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210719/252362898/Rossiyskie-mirotvortsy-dostavili-v-Karabakh-18-tonn-gumanitarnogo-gruza.html

В общей сложности в Нагорный Карабах российскими миротворцами доставлено более 220 тонн гуманитарного груза

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Нагорный Карабах 18 тонн гуманитарного груза, сообщает Sputnik Армения со ссылкой оборонное ведомство России.

"Сегодня мы получили 18 тонн груза, который будет размещен здесь. В дальнейшем данный груз будет доставлен в отдаленные поселки, в которые невозможно доехать, всем нуждающимся жителям", - сказал офицер центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

Лавров: Россия не собирается включать Карабах в свой состав - видео
video: Sputnik
Лавров: Россия не собирается включать Карабах в свой состав - видео

В общей сложности по линии благотворительных организаций и фондов российскими миротворцами было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости, передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться