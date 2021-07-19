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Роберт Кочарян на предвыборной агиткампании блока Айастан в административном районе Нор Норк (9 июня 2021). Еревaн

Экс-президент Армении отказался от депутатского мандата

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Экс-президент заверил, что отказ от мандата не означает отказ от политической борьбы. Он продолжит возглавлять блок

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Второй президент Армении, лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата, о чем сообщил в своем Facebook. Политик возглавлял список блока, который занял второе место по итогам выборов 20 июня, сообщает Sputnik Армения.

Кочарян отмечает, что в свое время был депутатом в Армении и Карабахе, но по характеру больше считает себя человеком исполнительной власти. Он теперь убежден, что правильнее уступить депутатское кресло другим членам команды.

Роберт Кочарян
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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"Этим шагом я разделяю мнение тысяч соратников, которые передали мне свое мнение о том, что после должностей президента Армении и Арцаха меня не должен манить депутатский мандат. В конце концов, за меня голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока", — отмечает он.

В то же время Кочарян заявляет, что его отказ от мандата не означает отказа от политической борьбы. Он продолжит оставаться лидером блока и "работать во имя будущих побед".

Напомним, по итогам выборов блок Кочаряна получит 29 мест в парламенте.

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