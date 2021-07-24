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Продовольственная ярмарка в Баку - пандемия коронавируса COVID 19

При въезде в Азербайджан теперь нужно предъявлять COVID-паспорт

photo : Sputnik / Stringer
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Самим авиаперевозчикам при фиксировании определенного числа заражений на рейсе грозит временный запрет на полеты в страну

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Азербайджан обязует иностранцев и лиц без гражданства старше 18 лет при въезде в республику предъявлять паспорт, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан.

Соответствующие изменения кабмин внес во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca и паспорт о вакцинации
© AP Photo / Sumeet Mudhoo
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Иностранцы в возрасте от 1 года до 18 лет могут предоставить только документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета.

То же самое касается граждан Азербайджана. Если же они не предоставят документ при пограничном контроле, то они должны будут пройти двухнедельный карантин.

Согласно изменениям, отныне это будет делаться за счет авиаперевозчика, что ранее не было прописано в правилах. Кроме того, при необходимости авиакомпания должна обеспечить лечение пассажира.

Более того, авиаперевозчикам могут временно запретить полеты в страну, если на одном из рейсов не менее трех пассажиров или хотя бы по одному пассажиру на трех рейсах подряд окажутся инфицированными коронавирусом.

Ранее особый карантинный режим по COVID был продлен в Азербайджане до 1 сентября.

Теги:
Азербайджан, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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