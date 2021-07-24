При въезде в Азербайджан теперь нужно предъявлять COVID-паспорт

Самим авиаперевозчикам при фиксировании определенного числа заражений на рейсе грозит временный запрет на полеты в страну

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Азербайджан обязует иностранцев и лиц без гражданства старше 18 лет при въезде в республику предъявлять паспорт, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан.

Соответствующие изменения кабмин внес во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Иностранцы в возрасте от 1 года до 18 лет могут предоставить только документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета.

То же самое касается граждан Азербайджана. Если же они не предоставят документ при пограничном контроле, то они должны будут пройти двухнедельный карантин.

Согласно изменениям, отныне это будет делаться за счет авиаперевозчика, что ранее не было прописано в правилах. Кроме того, при необходимости авиакомпания должна обеспечить лечение пассажира.

Более того, авиаперевозчикам могут временно запретить полеты в страну, если на одном из рейсов не менее трех пассажиров или хотя бы по одному пассажиру на трех рейсах подряд окажутся инфицированными коронавирусом.

Ранее особый карантинный режим по COVID был продлен в Азербайджане до 1 сентября.