12:29 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Кавказ
Получить короткую ссылку
121 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250175898.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210729/252450725/Baku-i-Erevan-obvinili-drug-druga-v-narushenii-soglasheniya-o-prekraschenii-ognya.html

Минобороны двух стран заявили о начале боевых действий со стороны противника

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, передает РИА Новости.

"Примерно в 03:00 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы… подразделения азербайджанских ВС <...> вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", – сказано в релизе Минобороны Армении.

Огонь подавили, сейчас ситуация спокойная, добавляется в сообщении.

Ранее с аналогичными обвинениями выступили в Баку.

По информации Минобороны Азербайджана, Армения нарушила соглашение ночью с 02:45 до 03:40, обстреливая из автоматов и гранатометов позиции военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района.

Водохранилище у села Беркабер Тавушской области на границе Армении и Азербайджана
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Москва предложила Армении и Азербайджану прекратить огонь на границе

"В направлении наших позиций было закинуто 10-12 единиц ручной гранаты Ф-1", – добавляется в заявлении ведомства.

Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии.

Отношения между странами очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

Периодически на разных участках границы происходят обострения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса Грузинской мечты - видео
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса "Грузинской мечты" - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться