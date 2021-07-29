Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, передает РИА Новости.
"Примерно в 03:00 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы… подразделения азербайджанских ВС <...> вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", – сказано в релизе Минобороны Армении.
Огонь подавили, сейчас ситуация спокойная, добавляется в сообщении.
Ранее с аналогичными обвинениями выступили в Баку.
По информации Минобороны Азербайджана, Армения нарушила соглашение ночью с 02:45 до 03:40, обстреливая из автоматов и гранатометов позиции военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района.
"В направлении наших позиций было закинуто 10-12 единиц ручной гранаты Ф-1", – добавляется в заявлении ведомства.
Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии.
Отношения между странами очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
Периодически на разных участках границы происходят обострения.
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