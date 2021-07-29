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Автомобиль патрульной службы на улице Вардананц

Грабители с гранатой напали на в пункт обмена валюты в центре Еревана

© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Угрожая боевой гранатой, грабители потребовали отдать им деньги, но, встретив сопротивление, обратились в бегство

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в центре Еревана в четверг, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

"Несколько человек ворвались 29 июля в пункт выдачи кредитов и обмена валют на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги. Встретив сопротивление, они обратились в бегство", - говорится на сайте СК.

Банк HSBC на проспекте Комитаса (3 мая 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Stringer
Ограбление банка в центре Еревана: один погибший, двое раненых

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы.

"На месте происшествия обнаружены маска одного из нападавших и боевая граната. Опрошен ряд лиц, в том числе пострадавший и свидетели. Назначены экспертизы", - заявили в СК.

 

Теги:
Пункты обмена валюты, Ереван, Армения

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