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Татевский монастырь

Самая длинная канатная дорога Армении остановилась: в кабинах оставались 30 человек

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Люди остались в кабинах остановившейся из-за прекращения подачи электроэнергии канатной дороги "Крылья Татева"

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Более 30 граждан остались в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" из-за отключения электроэнергии, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одном вагоне находились 20-22 человека, в другом 10-15", - сказали в пресс-службе ведомства.

Молния во время грозы
photo: Pixabay / FelixMittermeier
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По информации МЧС, всех пассажиров, застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева", эвакуировали.

На официальной странице канатной дороги сообщается, что из-за технических проблем во второй половине дня дорога не будет работать.

Канатная дорога "Крылья Татева" находится в Сюникской области. Это самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, длина ее составляет почти 6 км. Каждая из кабин вмещает по 30 пассажиров и одного проводника, а пропускная способность канатной дороги составляет 240 пассажиров в час. Мощные опорные столбы разделяют дорогу на четыре участка.

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