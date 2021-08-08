Самая длинная канатная дорога Армении остановилась: в кабинах оставались 30 человек

Люди остались в кабинах остановившейся из-за прекращения подачи электроэнергии канатной дороги "Крылья Татева"

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Более 30 граждан остались в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" из-за отключения электроэнергии, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одном вагоне находились 20-22 человека, в другом 10-15", - сказали в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС, всех пассажиров, застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева", эвакуировали.

На официальной странице канатной дороги сообщается, что из-за технических проблем во второй половине дня дорога не будет работать.

Канатная дорога "Крылья Татева" находится в Сюникской области. Это самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, длина ее составляет почти 6 км. Каждая из кабин вмещает по 30 пассажиров и одного проводника, а пропускная способность канатной дороги составляет 240 пассажиров в час. Мощные опорные столбы разделяют дорогу на четыре участка.