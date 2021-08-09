Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 350 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 351 825 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. За минувший день в Азербайджане выявлено 1 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 358 пациентов клиник выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались семь человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 351 825 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 335 025 человек благополучно прошли лечение, 5 063 пациента клиник скончались.

Лечение 11 737 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 116 768 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 578 – за минувшие сутки.