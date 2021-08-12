Из Еревана в Тбилиси за 2 часа: реальность или утопия - мнения экспертов

В Армении и Грузии приветствуют запуск скоростного поезда из Еревана в Тбилиси, при этом в обеих странах считают проект хоть и интересным, однако утопичным

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Реализация армяно-грузинского уникального проекта - запуск скоростного поезда, который довозил бы пассажиров из Еревана в Тбилиси за 2-3 часа, вполне реальна. Однако для этого должна быть создана специальная инфраструктура и полностью перестроен железнодорожный путь, сообщает Sputnik Армения.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что в ходе своего визита в Грузию обсудил с грузинской коллегой Натией Турнава возможность запуска экспресс-поезда, который позволит добраться из Еревана в Тбилиси за 2-3 часа.

Директор Центра исследований транспортного коридора Грузии Паата Цагареишвили привел пример Японии, где поезда развивают скорость 350 километров в час. В беседе с корреспондентом Sputnik Армения он отметил, что аналогичная версия в Армении и Грузии просто не приживется.

"Немного непонятно, с какой скоростью будут передвигаться обозначенные составы. В нынешних реалиях за 2-3 часа поезд не доедет, и это факт", - сказал Цагареишвили.

По его словам, есть ряд причин: с одной стороны, рельефные условия, с другой стороны – в обеих странах конструкция полотна устарела и нуждается в капитальном ремонте. Он отметил, что в Грузии в этом плане ситуация немного лучше, однако опять-таки есть множество проблем. Для всего этого необходимы вложения, и немалые.

Кроме того, для запуска скоростного поезда необходимо повысить электрофицированность дороги, запустить бесстыковой путь, изменить все атрибуты, которые позволят составам развивать высокую скорость и при этом ездить безопасно. Труднопроходимый рельеф и устаревшее покрытие полотна не дают развивать большую скорость.

Максимальная скорость, с учетом рельефа, которую смогут развивать составы, будет порядка 150 километров в час.

Цагареишвили также указал на высокую стоимость проекта, порядка нескольких миллиардов. Он также напомнил, что в настоящее время фуры от КПП "Садахло" до Еревана доезжают за 4 часа, в то время как легковые могут и за 3. Вагон из Еревана в Тбилиси доезжает за 9 часов.

Скептически к проекту относится и глава Ассоциации транспортных экспедиторов Армении Егише Ованнисян. Он отметил, что нам эта дорога, по сути, не нужна, так как не несет в себе никакой экономической выгоды.

"Я не думаю, что у нас настолько развитые бизнес-экономические связи, что предпринимателям остро необходимо за 2-3 часа доезжать до Тбилиси. Насколько это может быть интересным, учитывая, что между странами давно курсируют автобусы, легковые, фуры", - сказал он.

Ранее о планах запуска экспресс-поезда в интервью Sputnik Армения сообщил замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

"Министерство экономики инициировало ряд крупных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшее время. Они пока находятся на этапе проектирования, однако мы уже поговорили о них со своими грузинскими коллегами в ходе визита", — сказал Ходжоян.

Он отметил, что грузинская сторона также заинтересована в совместной реализации этих планов. Один из них — ускорение движения поезда из Еревана в Тбилиси, что естественно обеспечит больший экономический эффект для двух стран.