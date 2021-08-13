Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 360 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 361 501 случай заражения коронавирусом.

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. За минувший день в Азербайджане выявлено 1769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 648 пациентов клиник выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 361 501 случай заражения коронавирусом, из этого числа 337 669 человек благополучно прошли лечение, 5126 пациентов клиник скончались.

Лечение 18 707 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 178 108 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 945 - за минувшие сутки.