Пашинян: Армении важно углубление сотрудничества с Грузией

Посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе начал свою службу в 2016 году и уезжает из страны с теплыми впечатлениями

ЕРЕВАН, 13 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии Георгием Саганелидзе, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян высоко оценил вклад Саганелидзе в дружбу между армянским и грузинским народами, в дело развития международных связей, а также пожелал успехов.

Премьер отметил, что между Арменией и Грузией политический диалог проходит на высоком уровне, о чем свидетельствуют участившиеся в последний период визиты на высшем уровне. Правительству Армении важно углубление сотрудничества с дружественной Грузией в политической, экономической, культурной, гуманитарной и образовательной сферах.

В свою очередь, Саганелидзе отметил, что покидает Армению с теплыми впечатлениями и продолжит оставаться одним из лучших друзей страны.

Напомним, Георгий Саганелидзе был назначен послом Грузии в Армении в 2016 году.