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Никол Пашинян

Пашинян: Армении важно углубление сотрудничества с Грузией

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210813/252580327/Pashinyan-Armenii-vazhno-uglublenie-sotrudnichestva-s-Gruziey.html

Посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе начал свою службу в 2016 году и уезжает из страны с теплыми впечатлениями

ЕРЕВАН, 13 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии Георгием Саганелидзе, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян высоко оценил вклад Саганелидзе в дружбу между армянским и грузинским народами, в дело развития международных связей, а также пожелал успехов.

КПП и ТПП Садахло - граница Грузии и Армении
© Sputnik / STRINGER
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Премьер отметил, что между Арменией и Грузией политический диалог проходит на высоком уровне, о чем свидетельствуют участившиеся в последний период визиты на высшем уровне. Правительству Армении важно углубление сотрудничества с дружественной Грузией в политической, экономической, культурной, гуманитарной и образовательной сферах.

В свою очередь, Саганелидзе отметил, что покидает Армению с теплыми впечатлениями и продолжит оставаться одним из лучших друзей страны.

Напомним, Георгий Саганелидзе был назначен послом Грузии в Армении в 2016 году.

Темы:
Грузино-армянские отношения (227)
Теги:
Армения, Грузия, Никол Пашинян

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