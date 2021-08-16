На грузино-армянской границе зафиксировали 70 афтершоков после ночного землетрясения

Магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 16 километрах к северо-востоку от села Бавра, составила 4,5

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. После землетрясения, зарегистрированного 16 августа в 05:44 на армяно-грузинской границе, зафиксировано 70 афтершоков, передает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 16 километрах к северо-востоку от села Бавра, составила 4,5.

Ранее сообщалось, что на севере Армении 15 и 16 августа произошли два землетрясения магнитудой 3,3 и 4,5 соответственно.

Очаг залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.