На грузино-армянской границе зафиксировали 70 афтершоков после ночного землетрясения

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Магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 16 километрах к северо-востоку от села Бавра, составила 4,5
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. После землетрясения, зарегистрированного 16 августа в 05:44 на армяно-грузинской границе, зафиксировано 70 афтершоков, передает Sputnik Армения.
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AP Photo / Achmad Ibrahim
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 16 километрах к северо-востоку от села Бавра, составила 4,5.
Ранее сообщалось, что на севере Армении 15 и 16 августа произошли два землетрясения магнитудой 3,3 и 4,5 соответственно.
Очаг залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.