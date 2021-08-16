Новые требования к бизнесу из-за коронавируса вводятся в Армении

Власти Армении планируют также в ближайшее время ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за последнюю неделю увеличилось на 35%. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на совещании в правительстве, передает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, присутствовавшая на совещании министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что ситуация с коронавирусом достаточно напряженная как в регионе, так и в мире в целом. Растет не только число инфицированных, но и количество ежедневно проводимых тестов.

"В настоящее время в стране действуют 10 медицинских учреждений, где заняты лечением коронавируса, число госпитализированных достигает 929. Из них 483 – находятся в тяжелом состоянии, 100 – в крайне тяжелом состоянии", - сообщила Аванесян.

Комментируя процесс вакцинации, министр констатировала, что в этом вопросе наблюдается динамика роста. На сегодняшний день количество прививок от коронавируса составляет свыше 220 тысяч, из них около 100 тысяч сделаны за последний месяц. По словам Аванесян, в Армении достаточно запасов вакцины, а в ближайшие дни ожидается доставка новой партии.

В свою очередь руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян сообщил, что 53% госслужащих уже вакцинированы.

В ходе совещания отмечалось, что с 1 октября предусматривается ввести в Армении новые ограничения. Компании, занимающиеся экономической деятельностью, должны будут требовать от своих сотрудников предъявления сертификатов о вакцинации или отрицательный результат теста раз в 14 дней. В ближайшее время планируется также ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях.

По состоянию на 16 августа, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 234 814. Число выявленных случаев за сутки составило 256. Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4702.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.