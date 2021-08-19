Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 380 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 380 918 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. За минувший день в Азербайджане выявлено 3 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1 114 пациентов клиник выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 23 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 380 918 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 342 256 человек благополучно прошли лечение, 5231 пациент клиник скончался.

Лечение 33 431 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 268 668 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 15 786 - за минувшие сутки.