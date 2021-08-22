Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 390 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 391 506 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1180 пациентов клиник выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 391 506 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 345 783 человека благополучно прошли лечение, 5308 пациентов клиник скончались.

Лечение 40 415 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 4 319 841 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 976 - за минувшие сутки.