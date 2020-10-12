США совершили большую антикитайскую провокацию

До недавнего времени одним из важнейших преимуществ американской политической системы являлась ее поразительная и отлаженная десятилетиями проб и ошибок способность к последовательному продвижению цельной внутриполитической и внешнеполитической повестки, независимо от того, какие страсти бушевали вокруг Белого дома, и того, какая партия побеждала на конкретных выборах президента или получала большинство в сенате и конгрессе, пишет колумнист Иван Данилов на сайте РИА Новости.

Сейчас, на фоне жесточайшего противостояния между трампистами и представителями "глубинного государства", ни о какой последовательности речи уже идти не может, ибо обе стороны слишком заняты попытками посадить в тюрьму своих оппонентов и готовы использовать для внутриполитической борьбы те самые приемы и методы, которые раньше были зарезервированы для проведения "цветных революций" в других странах.

В этом контексте остается всего одна тема, которая пользуется колоссальной межпартийной поддержкой, и всего один внешнеполитический проект, который администрация Байдена (в случае его победы на выборах) с благодарностью примет в наследство от администрации Трампа. Эта тема — борьба с Китаем, а проект — "Азиатская НАТО", направленный против Китая.

Чтобы Пекин осознал серьезность американских намерений, в пятницу, 9 октября, была проведена небольшая антикитайская провокация с использованием Джона Маккейна, только в данном случае речь идет не о духе сенатора-синофоба и любителя американских военных интервенций, а об американском эсминце, названном в честь его отца.

Эсминец демонстративно прошел около Парасельских островов, которые Китай считает своей территорией и которые являются предметом территориальных споров. Представитель Военно-морского флота КНР заявил, что действия США являются "непрекрытой морской гегемонией и военной провокацией", что, вероятно, лишь убедило Вашингтон в правильности его действий.

Однако военно-морские провокации — это всего один (хотя и довольно яркий в медийном плане) из элементов антикитайской стратегии Вашингтона. На прошлой неделе, даже в условиях управленческого кризиса, который охватил Белый дом во время заражения Трампа и многих членов его администрации коронавирусом, работа над созданием азиатского антикитайского альянса была продолжена, а экс-директор ЦРУ, работающий ныне госсекретарем США, Майк Помпео, отправился лично прочерчивать контуры этой структуры на встречу с министрами иностранных дел Индии, Японии и Австралии.

Встреча получила такой широкий резонанс, что стала ведущей темой для обсуждения в азиатских и международных медиа. Мнения экспертов разошлись: кто-то посчитал встречу полным провалом вашингтонской дипломатии, а кто-то, наоборот, увидел в ней признаки серьезной проблемы для Китая, которая вполне может себя проявить в не очень далеком будущем.

Судя по реакции китайской стороны, официальный Пекин воспринимает попытки трансформировать "Четверку" (The Quad) — группу, состоящую из США, Японии, Индии и Австралии, в ядро "Азиатской НАТО" с максимальной серьезностью:

"Китай в пятницу заявил, что он выступает против "организации закрытых и эксклюзивных клик", подчеркнув свою настороженную реакцию на встречу министров иностранных дел Индии, Австралии, Японии и Соединенных Штатов, которая состоялась на этой неделе. На встрече министров во вторник в Токио госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай угрозой для региона, хотя три других министра иностранных дел, в том числе министр иностранных дел (Индии. — Прим. ред.) С. Джайшанкар, прямо не упомянули Китай. Однако они выразили серьезную озабоченность по поводу поддержания порядка, свободы судоходства и мирного разрешения споров в регионе", сообщает индийское издание The Hindu.

Как справедливо отмечают критики методов Майка Помпео, ему пока не удалось добиться общего и официального антикитайского заявления со стороны всех участников группы и формализовать "Азиатскую НАТО" в виде пакта об общей защите в случае военного конфликта любого из участников группы с Китаем. Однако нужно отметить, что ему удалось добиться того, чтобы все участники группы прямо поддержали те антикитайские идеи (своего рода "внешнеполитические эвфемизмы"), которые продвигает Госдеп США.

Когда европейские политики говорят о необходимости поддержки "международного порядка, основанного на правилах", обычно подразумевают необходимость наказать Россию за Крым, а когда это же словосочетание применяется в азиатском контексте, подразумевается целый спектр идей по наказанию Китая за его желание отстаивать свое мнение в территориальных спорах с соседями. Когда речь идет о "свободе навигации" в азиатском контексте, то имеются в виду территориальные споры, в которых США выступают против КНР и прикрывают свое желание вмешаться в конфликты совсем чужого для них континента фиговым листком "защиты свободы навигации" из якобы альтруистических соображений.

Так что процесс сколачивания антикитайской "Азиатской НАТО" продвигается вперед, несмотря на то, что некоторые участники этой группы не горят желанием делать совсем грубые антикитайские заявления.

Как отмечает колумнист китайского государственного внешнеполитического издания Global Times, "четыре страны всерьез рассмотрели стратегическую возможность совместно разобраться с Китаем. Китаю нужно подумать и серьезно отреагировать".

Впрочем, "подумать и серьезно отреагировать" предлагают не только в Пекине, но и в Нью-Йорке. Выступая на конференции, организованной Федеральным резервным банком Нью-Йорка и влиятельным Экономическим клубом Нью-Йорка, патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер призвал элиты США и КНР одуматься и начать субстантивные переговоры. MarketWatch приводит позицию Киссинджера:

"Наши лидеры и (китайские. — Прим. ред.) лидеры должны обсудить пределы, за которые они не будут продвигать угрозы, и как это определить", — сказал Киссинджер, добавив, что эти переговоры должны быть спланированы таким образом, чтобы их можно было проводить за длительный период времени (охватывающий пребывание у власти разных. — Прим. ред.) администраций обеих сторон.

"Вы можете сказать, что это совершенно невозможно, но если это так, мы окажемся в ситуации, подобной Первой мировой войне", — продолжил он, отметив, что в годы, предшествовавшие началу войны летом 1914 года, как и сегодня, считалось, что война между великими державами невозможна".

Киссинджер, как опытный геополитический шахматист, смотрит на несколько ходов вперед и видит, что нынешняя американо-китайская эскалация (которую поддерживают в том числе ведущие участники внешнеполитической команды Байдена) вполне может закончиться "кинетическим" столкновением, и пытается предотвратить этот сценарий.

Проблема в том, что такой подход является глубоко не модным, с точки зрения нынешнего поколения американской политической элиты, а значит, шансы на дальнейшую эскалацию будут только нарастать, независимо от того, кто победит на выборах в США. А готовность Вашингтона к силовому давлению на своих геополитических оппонентов должна не только мотивировать их к сотрудничеству между собой, но и напоминать о том, что в нынешних условиях только способность нанести США непоправимый ущерб может дать шанс на то, что "вашингтонские ястребы" воздержатся от прямой военной агрессии.

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