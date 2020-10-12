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Статуя Свободы в Лас-Вегасе в защитной маске

У Америки не хватило денег на вакцину

© AP Photo / John Locher
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20201012/249689960/U-Ameriki-ne-khvatilo-deneg-na-vaktsinu.html

Соединенные Штаты в лице директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) Уильяма Эванины на выходных обвинили Россию, Китай и Иран в попытках помешать Америке получить вакцину от COVID-19

Откровения американского контрразведчика появились практически одновременно с заявлением Дональда Трампа, в котором он признал, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в США только после президентских выборов.

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Однако он объяснил это не коварными интригами внешнеполитических конкурентов, а некими внутриполитическими разногласиями. "Я считаю, что она (вакцина. - Прим. ред.) должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов", — сказал он.

В качестве компенсации президент пообещал американцам предоставить — причем бесплатно — те же препараты для лечения COVID-19, что во время болезни принимал он сам. Для США с их абсурдной по меркам развитого мира системой здравоохранения, которая просто не по карману огромному числу граждан, это очень мощная инициатива.

Тем не менее последнее заявление Трампа действительно стоит воспринимать как форму компенсации, в том числе в PR-смысле, поскольку тема вакцины и ее появления еще до выборов была важной частью его предвыборной кампании.

На разработку препарата Белый дом выделил порядка двенадцати миллиардов долларов, которые были распределены между отечественными и иностранными организациями соответствующего профиля. Например, американская биотехнологическая компания Novavax получила 1,6 миллиарда долларов.

Однако основные надежды администрация США — да и не она одна — возлагала на разработки, ведущиеся совместно британско-шведской фармакологической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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Связано с ними же оказалось и самое большое разочарование, поскольку возникли серьезные вопросы к безопасности создаваемого препарата.

России все эти штатовские фармацевтические перипетии интересны в первую очередь в той степени, в какой они имеют отношение к нашей стране.

Как известно, еще с лета США, Канада и Великобритания обвиняли Москву в кибератаках с целью похищения информации о разрабатываемых у них вакцинах. Теперь же, судя по выступлению Эванины, концепция изменилась и на первый план вышел саботаж российских спецслужб для препятствования успеху идущих там работ.

И вообще, никакой вакцины у русских, скорее всего, нет — об этом также заявил директор NCSC. Американскую контрразведку с целью сохранения нервных клеток ее руководства, видимо, лучше не ставить в известность, что у России через несколько дней будет зарегистрирован уже второй препарат — от центра "Вектор".

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Однако если смотреть на всю эту историю с глобальной точки зрения, то она даже более поучительна, нежели наблюдаемая привычка Вашингтона перекладывать вину за любые свои провалы на происки Москвы.

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© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Победа в мировой вакцинной гонке была важна для Вашингтона не только как часть предвыборной кампании Дональда Трампа, но и как символ непоколебимой гегемонии Соединенных Штатов в мире — подтверждение того, что Америка остается самой развитой, самой технологически и научно продвинутой, обладающей самыми большими возможностями и во всех прочих отношениях самой-самой страной на планете.

Финансовый фактор традиционно играл существенную роль в статусе США как глобального лидера. Ну а владение главным печатным станком планеты по сей день является одним из краеугольных камней их главенствующего положения.

Чрезвычайно щедрое финансирование, влитое Вашингтоном в разработку вакцины компаниями по всему миру, могло быть и в два, и в три, и даже в десять раз больше. В конце концов, американцы действительно могут себе это позволить.

С одной стороны, это впечатляет, а с другой — только подчеркивает масштаб неудачи. Потому что ни 50, ни даже 100 миллиардов долларов в данном случае ничего бы не изменили: некоторые задачи просто не поддаются решению с помощью исключительно денег.

Последние годы США регулярно обнаруживают, что начинают отказывать привычные инструменты, обеспечивавшие их мировое доминирование. Выходят из-под контроля внешнеполитические младшие партнеры и международные организации, которые американцы привыкли считать своей вотчиной. Теряют эффективность отработанные технологии работы с неугодными — например, те же цветные революции.

И вот теперь очередной звонок, если не сказать набат, напоминающий, что доллар тоже не всесилен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



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