Трамп и Путин приготовили "октябрьский сюрприз"

В США любят говорить об "октябрьском сюрпризе" - событии или информации, способных изменить предвыборные расклады, решающим образом склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов.

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"Сюрприз" может быть как заранее заготовленный, так и стихийный - яркий поступок кандидата, новый компромат, реакция на природный катаклизм, внешнеполитический шаг, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Сейчас такой "сюрприз" нужен обоим кандидатам, но компромата вылито уже столько, что никакой новый не добавит ничего принципиального к "опасному сумасшедшему Трампу" или "сонному Байдену с его коррумпированной семьей". А вот внешняя политика, хотя американцы и не слишком ориентируются на нее при выборе президента, может добавить рейтинга - и тут у действующего президента есть естественная фора (если он, конечно, не находится в "заложниках, как Картер в 1980-м из-за американских заложников в Тегеране).

Президент может о чем-нибудь договариваться с руководителями других стран - стать миротворцем, например. Трамп за последний месяц уже дважды сыграл на этом: сначала с арабо-израильским примирением (ну и что, что всего два государства Персидского залива), потом с соглашением Сербии и Косово. Но все это никак напрямую не затрагивает американского избирателя - что ему Балканы и Ближний Восток?

Но Трамп торопит и вывод войск из Афганистана, обещая вывести всех американцев уже не к концу весны, а к Рождеству. Сделать это точно не получится - да и Рождество наступит сильно позже 3 ноября. Но есть еще одна вещь, которая касается всех американцев, - гонка вооружений, в том числе и ядерных. Безопасность и деньги - угроза ядерной войны (пусть и гипотетическая) и необходимость тратить все большие средства на вооружения.

Тут как раз можно показать свою заботу о мирном небе над головой - это Трамп тоже любит, ведь он не раз напоминал, что только благодаря его встречам с Ким Чен Ыном Штаты не воюют с обладающей ядерным оружием КНДР, а вот была бы президентом Клинтон, быть беде. Но выдуманная "корейская угроза" уже подзабылась - и на роль "октябрьского сюрприза" нужно искать что-то другое.

И судя по всему, Трамп решил, что нашел: он хочет сделку с Путиным. Да, с тем самым Путиным, в связях с которым его обвиняют уже четыре года - причем в последние недели появляется все больше подтверждений того, что вся история с "русским следом" была спецоперацией демократов из Белого дома и штаба Клинтон.

Так что теперь Трамп бьет демократов и "вашингтонское болото" их же "русской темой" - вы и есть настоящие заговорщики, а не выдуманная связка Трамп-Путин! А с реальным Путиным Трамп заключает сделку, потому что он крутой и Путин его уважает - примерно так собирается Трамп продавать американцам свой договор с русскими.

О чем речь? О многострадальном и истекающем уже меньше чем через четыре месяца СНВ-3 – при том что его уже практически похоронили. Но ведь именно Трамп же и похоронил? Да, Россия всегда выступала за его продление - на предусмотренные пять лет, а в Вашингтоне говорили, что он им не выгоден и нужно его переписать, дополнить и вообще сделать трехсторонним.

То есть включить в него Китай, который не изъявлял никакого желания присоединяться к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, указывая на то, что у него этих самых вооружений на порядок меньше, чем у России и США. Москва полностью поддерживала подобную позицию Пекина - и на все замечания Соединенных Штатов насчет Китая отвечала, что не будет заниматься принуждением Поднебесной к переговорам.

Были и другие американские требования, уже двухстороннего характера, большая часть которых была для России категорически неприемлема. Договор СНВ-3 медленно приближался к своей смерти, и только несколько месяцев назад американцы как бы спохватились и начали консультации с Россией.

При этом все это время они делали вид, что договор нужен России больше, чем им, и вообще, если Москва не поторопится принять американские требования до 3 ноября, потом условия продления (то есть заключения нового соглашения) станут еще жестче.

Россия спокойно реагировала на подобные дешевые приемы - в конце концов, договор нужен обеим сторонам. Подталкивать Трампа к подписанию Кремль не собирался, но на прошлой неделе Владимир Путин напомнил, что Джо Байден уже пообещал продлить СНВ-3 или заключить новый договор, и "это уже очень серьезный элемент возможного взаимодействия в будущем".

После этого в нескольких американских изданиях появились утечки из Белого дома и конгресса: "Президент США Дональд Трамп рассчитывает до выборов получить согласие российской стороны на заключение договора по СНВ".

"В администрации Трампа считают, что получили принципиальное согласие на заключение новой ядерной сделки между Соединенными Штатами и Россией от президента Владимира Путина и руководителя Совета безопасности России Николая Патрушева. Работа над соглашением может быть завершена в течение недели.

Один из чиновников администрации президента сообщил, что решения принимались на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте. По его словам, некоторые члены сенатского комитета по международным отношениям и рабочей группы по национальной безопасности на Капитолийском холме получили итоговые материалы этих обсуждений". Издание отмечает, что новый график работы над предвыборным ядерным соглашением стал "сюрпризом для высокопоставленных республиканцев и некоторых представителей Белого дома".

Хотя в Кремле, естественно, отреагировали сдержанно: "На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются". Трамп явно готовит сюрприз: соглашение с Путиным - причем ему не придется лететь в Москву, а президенту России - ехать в Вашингтон.

Нет, все ограничится совместным заявлением двух президентов - или тем, что американский переговорщик Маршалл Биллингсли назвал подписанием президентского меморандума, предшествующего продлению СНВ-3. То есть это будет рамочное соглашение, в котором будут зафиксированы контуры будущего нового договора и объявлено о продлении СНВ-3 на какой-то срок (меньший, чем на пять лет, - может быть, два или три года).

Неужели Вашингтон действительно готов к такому шагу? Ведь когда Биллингсли заявил, что на переговорах с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым 5 октября в Хельсинки был достигнут "важный прогресс" и стороны приблизились к соглашению, Рябков удивился американскому оптимизму.

"Переговоры показали сохранение огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договоренности. Мы в принципе допускаем выход на некую рамочную договоренность, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы. Но только допускаем такой вариант.

Мы не приблизились, я это подчеркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договоренности с США. Попытки американцев представить дело так, будто мы стоим на пороге такой договоренности и что осталось совсем немного и она будет достигнута, не понятно, на чем основаны".

Впрочем, встреча Биллингсли и Рябкова стала своеобразным продолжением другой встречи - прошедших 2 октября в Женевепереговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Штатов Роберта О’Брайена. Эта была их первая личная встреча (до этого советником Трампа был Джон Болтон) - и именно ее результаты и вызвали американский оптимизм.

Можно смело предположить, что он связан не с какими-то уступками Росси, а с тем, что была достигнута политическая, принципиальная договоренность о подписании рамочного документа о продлении СНВ-3, о том самом совместном заявлении двух президентов.

После чего, уже на переговорах Биллингсли и Рябкова в Хельсинки, американцы (по привычке) продолжили тактику давления: а вдруг удастся добиться от русских каких-нибудь подвижек и уступок?

Не удастся - политическое согласие с нашей стороны уже есть, но оно дано на четких условиях: никакого Китая, продление договора на срок, необходимый на выработку нового. Если Трамп согласен, то мы готовы помочь ему с "октябрьским сюрпризом".

В ближайшие дни мы узнаем мнение Трампа – и что-то подсказывает, что он не упустит случай подписать совместный документ с Путиным, помогающий ему переизбраться – и, значит, не последний в его карьере.

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