Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами

Отношения России и Запада достигли нового уровня падения — министр иностранных дел России заявил, что если Европа не хочет нормального диалога, то мы можем перестать общаться с ее руководителями, пишет колумнист Петр Акопов на сайте РИА Новости. Буквально так и сказал.

"В последние двадцать лет у нас всегда было чувство собственного достоинства. Но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии) заявляет, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства. Так тому и быть, если они этого хотят".