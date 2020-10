В Америке опубликован запретный компромат: русский след уже найден

В американскую избирательную кампанию триумфально ворвалась Украина, которая после попытки импичмента президенту США ненадолго выпала из обоймы самых горячих тем американского инфополя, что было логично на фоне пандемии коронавируса и самой глубокой рецессии со времен Великой депрессии, которая накрыла американскую экономику, пишет колумнист Иван Данилов на сайте РИА Новости.

Враги Трампа правы: президента США выберут иностранцы>>

Как мы многократно предсказывали, Джо Байдену и его семье припомнили их "порочащие связи" с украинской политической элитой, и этот скандал на финишной прямой избирательной кампании начинает напоминать финал избирательной кампании 2016 года — когда по репутации Хиллари Клинтон был нанесен буквально торпедный удар с помощью слитых писем с ее личного почтового сервера. В случае Байдена в качестве информационной торпедной атаки используются раскопанные личным юристом Трампа и бывшим прокурором Нью-Йорка Руди Джулиани электронные письма Хантера Байдена, его сына.

В 2016 году американские СМИ с обеих сторон баррикад уделили большое внимание скандалу с письмами Хиллари Клинтон, но после поражения кандидатки от "глубинного государства" американский истеблишмент сделал вывод, достойный по-настоящему тоталитарного государства. Он заключается в том, что впредь подобные истории нужно подвергать жесточайшей цензуре с привлечением частных интернет-компаний.

В результате несмотря на то, что материалы о коррупции сына Байдена и самого Байдена опубликованы в одном из старейших американских изданий, The New York Post, социальные сети (прикрываясь фиговым листком в виде запрета на распространение информации, полученной с помощью хакинга) занялись блокированием распространителей этого расследования. В результате были заблокированы твиттер-аккаунты самой The New York Post, избирательного штаба Трампа и даже пресс-секретаря президента США Кейли Макини.

Сохраб Амари, один из редакторов The New York Post, описал ситуацию в красочных терминах.

"Это информационный переворот в исполнении больших технологических компаний. Это цифровая гражданская война. Я, редактор The New York Post, одной из крупнейших по тиражам газет в стране, не могу опубликовать одну из наших статей, в которой подробно рассказывается о коррупции со стороны кандидата в президенты от крупной партии — Байдена".

"Цифровая гражданская война" была вызвана тем, что опубликованная переписка сына Байдена действительно читается как переписка высокопоставленного "решалы", который получает деньги за то, что он "знакомит" своих клиентов со своим влиятельным отцом, в то время вице-президентом США. Наибольшее внимание СМИ привлекла уже фигурировавшая в нескольких скандалах история близких (в том числе финансовых) отношений американского мажора-"решалы" и украинских бизнесменов из компании "Бурисма".

Сын вице-президента США Джозефа Байдена, по данным СМИ, причастен к отмыванию денег структурами одной из украинских газовых компаний. По мнению экспертов, вовлеченность Байдена-младшего в скандал подрывает пафос антикоррупционного послания американской администрации.

Британская The Daily Mail (одно из немногих англоязычных изданий, готовое писать на эту тему), пересказывает главный эпизод украинской эпопеи Байдена-младшего.

"Множество электронных писем, полученных с ноутбука Хантера Байдена и вброшенных в публичное поле адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, показали, что Хантер прилагал усилия для знакомства своего отца с советником своей украинской газовой компании еще до того, как тогдашний вице-президент лоббировал увольнение прокурора, расследовавшего деятельность этой же компании.

Советник Burisma Вадим Пожарский поблагодарил Хантера Байдена за "возможность встретиться с вашим отцом" в электронном письме, отправленном в 2015 году, — согласно данным, предоставленным The New York Post Джулиани. Через несколько часов после того, как эта история была опубликована, штаб Байдена раскритиковал отчет и заявил, что поиск в официальных записях показал, что такой встречи не было".

Отметим уровень защиты кандидата от Демократической партии: аудитории предлагается поверить в то, что раз вице-президент США не включил в список своих официальных встреч свое коррупционное общение с украинским бизнесменом, то этой встречи явно не было. Жаль, что о такой схеме защиты не знал Билл Клинтон, потому что тогда простое заявление о том, что в списке его официальных встреч не значилось рандеву с Моникой Левински, смогло бы полностью его оправдать.

Впрочем, на счету Байдена-младшего не только успешные схемы на украинском направлении, но и попытки хорошо заработать в Китае. Разница между китайским и украинским эпизодом в том, что на Украине в отставку отправился прокурор, расследовавший деятельность партнеров кланов Байдена, а в Китае в тюрьму отправился сам партнер клана Байдена, и никакие связи в Вашингтоне ему не помогли, а может быть, даже и поспособствовали его проблемам с китайскими силовиками.

The New York Post сообщает: "Еще одно электронное письмо, отправленное Байденом (Хантером. — Прим. авт.) в рамках цепочки сообщений от 2 августа 2017 года, касалось сделки, которую он заключил с исчезнувшим председателем (крупной китайской энергетической компании. — Прим. авт.) CEFC Е Цзяньмином о владении половиной холдинговой компании, которая должна была предоставить Байдену (доход. — Прим. авт.) более десяти миллионов долларов в год. Е, который был связан с китайскими военными и разведывательными службами, никто не видел с тех пор, как китайские власти взяли его под стражу в начале 2018 года, а CEFC обанкротилась в начале этого года.

Байден написал, что Е смягчил условия ранее заключенного трехлетнего консалтингового контракта с CEFC, который должен был платить ему десять миллионов долларов в год "только за знакомства" <…> "Консультационные услуги — это одна часть нашего потока доходов, но причина того, что предложение председателя (CEFC. — Прим. авт.) было намного более интересным для меня и моей семьи — то, что мы также были бы партнерами в (sic! — Прим. авт.) доле и прибылях от инвестиций СП (совместного предприятия. — Прим. авт.)".

Дональд Трамп уже поздравил в Twitter коллектив The New York Post с публикацией расследования, а сами журналисты и Руди Джулиани обещают, что будут опубликованы еще много писем, а также компрометирующих фотографий Байдена-младшего, который известен своим пристрастием к употреблению наркотиков и беспорядочной личной жизни.

Но Байден и Демократическая партия могут спать спокойно: цензура американских соцсетей и мейнстримных американских СМИ сделает так, что подавляющее большинство американцев или никогда не узнают об этой истории, или узнают только то, что это был "дискредитированный вброс фальшивой информации", в которой, скорее всего, виновата Россия (как и в случае с Хиллари Клинтон).

Собственно, The New York Times уже пишет об этом: "В январе The New York Times сообщала, что Burisma была взломана тем же российским подразделением ГРУ, которое было одной из двух групп, взломавших Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. В прошлом месяце аналитики разведки США связались с несколькими людьми, знающими о взломе Burisma, для получения дополнительной информации после того, как они услышали слухи о том, что украденные электронные письма Burisma будут слиты в виде "октябрьского сюрприза".

Тот факт, что источником слитых писем является лэптоп Хантера Байдена, забытый в сервисе, чей владелец отнес компьютер в ФБР, с которым у Джулиани уже давно налажены личные связи, никого не волнует.

Вот и получается, что взятки у украинских и китайских бизнесменов берет Хантер Байден, а санкции будут вводить против России. Это вполне возможно и уже практически естественно. А неестественно то, что Россия до сих пор терпит в своем инфополе такие компании, как Facebook и Twitter, которые открыто вмешиваются в политические процессы по всему миру, навязывая очевидную (и очевидно антироссийскую) повестку.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции