Сборная Грузии по футболу – послесловие к октябрьским матчам

Ну все! Теперь можно спокойно выдохнуть. Сборная Грузии по футболу завершила октябрьскую эпопею, проведя три официальных матча Лиги наций УЕФА в течение одной недели. В таком объеме грузинским футболистам еще никогда не приходилось играть.

На удивление многих, подопечные Владимира Вайсса блестяще справились с бешеным ритмом, не проиграв ни одной встречи – одна победа и две ничьи. При этом потери очков могло и не случиться, но подвела дисциплина. Впрочем, не будем бежать впереди паровоза и поговорим о каждом из трех поединков чуть подробнее. Тем более, что все три матча получились совершенно разными.

Грузия – Беларусь (1:0), 8 октября

Начало триптиху было положено 8 октября в полуфинале Лиги наций УЕФА прошлого розыгрыша. В Тбилиси сборная Грузии принимала Беларусь в "матче века" - так в стране окрестили это противостояние. Фактически все специалисты считали фаворитом сборную Грузии. Даже наставник белорусской команды Михаил Мархель сказал, что у хозяев больше шансов выйти в финал. Вайсс же был спокоен (внешне) как удав и рассудителен. Словацкий специалист не стал делать никаких громких заявлений, сказав, что у каждого из четырех участников полуфиналов равные шансы.

До конца была надежда, что на матч пустят хотя бы 18 тысяч болельщиков. В УЕФА разрешили допустить на игру 30% от вместимости стадиона. Но, к сожалению, коронавирусная ситуация в Грузии не самая лучшая и правительство приняло решение, что полуфинал все же пройдет при пустых трибунах. Хотя, важность игры понимали все без исключения. Такая незадача еще больше сплотила всех поклонников сборной Грузии, да и сам Вайсс заявил о своей уверенности – за команду будут болеть все 3,5 миллиона жителей страны.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Валерий Казаишвили и Лаша Двали. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Перед "матчем века" у сборной Грузии было две проблемные позиции – левого защитника и центрального нападающего. Но Вайсс, и надо отдать ему должное, не стал экспериментировать, как в двух первых матчах Лиги наций. На левый край защиты он выпустил опытного Лашу Двали, а на место центрфорварда поставил не чистого нападающего, а атакующего полузащитника Вако Казаишвили. Как показал матч – сочетание оказалось идеальным. Может быть были небольшие помарки, но результат был достигнут.

Кстати, единение болельщиков и понимание глобальности ситуации, сплотило и футболистов. Лично я давно не видел такой командной игры в исполнении сборной Грузии. Никто, абсолютно никто не тянул на себя одеяло и не пытался в одиночку стать героем нации. Защита и опорная зона сыграли выше всяких похвал – белорусские футболисты ни разу не сумели попасть в створ ворот Георгия Лория. Впереди же страх на соперника нагоняло атакующее трио Кварацхелия-Окриашвили-Казаишвили.

Единственный гол на 7 минуте встречи соорудили Кварацхелия и Окриашвили. Первый отдал отличный пас, а второго сбили в штрафной площади. В итоге – Окри сам реализовал пенальти. Больше говорить о самой игре, разбирать ее на составляющие и молекулы не имеет никакого смысла. Сборная Грузии этой формации обыграла белорусов не благодаря пенальти, а духом. Болельщики, которых не пустили на стадион, собрались вокруг "Динамо Арены" и поддерживали свою команду оттуда. Их крики и возгласы, кстати, были слышны и на поле.

Этой победой сборная Грузии еще на шаг приблизилась к чемпионату Европы. Как сказал на одной из пресс-конференций Вайсс – нынешнее поколение грузинских футболистов может переписать историю грузинского футбола.

Армения – Грузия (2:2), 11 октября

Понятно, что после такого всплеска эмоций и адреналина, который был у футболистов в матче с Беларусью, очень сложно, да практически невозможно, должным образом настроиться на "рядовой" матч групповой стадии. Тем более через три дня, пусть даже против сборной Армении.

Прелесть "южно-кавказского дерби" между Арменией и Грузией, была испорчено политикой. Изначально матч должен был пройти в Ереване, но из-за сложной ситуации между Арменией и Азербайджаном в УЕФА приняли решение перенести встречу на нейтральное поле, да еще провести его без болельщиков. В итоге праздник футбола (извиняюсь за пафос) был испорчен, так как в матче, прошедшем в польском городе Тыхы, уже не было необходимых эмоций.

photo : Georgian Football Federation / FB Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Понимая состояние своих игроков, которые три дня назад добыли путевку в финал Лиги наций, Вайсс предоставил дополнительный отдых практически всем футболистам основы. В стартовый состав на матч с Арменией попали только два игрока, начинавших игру с Белорусью – Канкава и Казаишвили. Первый капитан, душа и мотор команды, а второму нужна игровая практика. Остальные девять игроков были не то чтобы из ближайшего резерва, нет. Просто им не так часто предоставляется шанс выйти на поле в официальном матче с первых минут.

Грузины пропустили очень быстро, буквально на шестой минуте. Но после этого "второй состав" нашей команды буквально "съел" соперника. Еще в первом тайме номинальные гости могли забивать три или четыре гола – подвела реализация и отличная игра голкипера армян. Но что не залетело до перерыва, оказалось в сетке ворот Юрченко во втором тайме. Голы Качарава и Окриашвили и Грузия уже впереди.

photo : Georgian Football Federation / FB Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Плохо то, что поведя в счете за четверть часа до финального свистка, наша команда расслабилась. Необязательный пенальти на 88 минуте (Даушвили сыграл рукой) и победа уплыла, хотя была так близка.

После матча Вайсс посетовал на потерю двух очков и на то, что Грузия могла возглавить группу (в параллельном матче Эстония и Северная Македония устроили шоу и сыграли вничью 3:3). Оно может конечно и так, но мне кажется, что исход встречи все равно положительный. Во-первых, Грузия в очередной раз не проиграла в Лиги наций (в 10 матче подряд). А, во-вторых, игроки нерегулярно попадающие в основу национальной команды доказали, что и они способны добиваться результатов. Может и прав Вайсс, есть что-то в нынешнем поколении грузинских футболистов?!

Северная Македония – Грузия (1:1), 14 октября

Перед матчем в Скопье между Северной Македонией и Грузией только и было разговоров о том, что это встреча двух лидеров группы. Мол, игра важна для обеих команд, так как победитель единолично возглавит квартет. Не буду утверждать, что все говорилось для красного словца и для того, чтобы хоть что-то сказать. Но интуитивно все, ну или почти все, понимали – это не самая важная игра.

Georgian Football Federation / FB Хвича Кварацхелия в матче сборных Грузии и Северной Македонии

Во-первых, и это самое главное, меньше чем через месяц сборные встретятся в Тбилиси и разыграют между собой в финале путевку на чемпионат Европы следующего года. Вот это – важная игра! Для одной из сборных участие в континентальном первенстве станет дебютным. Так скажите мне на милость, станут ли наставники за четыре недели до такого исторического момента истины бравировать козырями и тактическими наработками? Конечно же нет. За несколько часов до начала матча Вайсс убрал из заявки Торнике Окриашвили – автора мячей в ворота Беларуси и Армении. У полузащитника диагностировали небольшое повреждение. Да и вообще, в "очень важном" матче Вайсс провел очередную ротацию состава. Из игроков основы в нем были только шесть футболистов (если считать Гвилия).

Такой же ход конем сделал и Игор Ангеловский. Правда, македонский специалист пошел еще дальше и выпустил из основной обоймы только троих игроков. Было понятно, что ни одни, ни другие в этой игре убиваться не будут. И на это есть причина номер два.

И Вайсс, и Ангеловский за день до матча, как под копирку "пожаловались" на то, что их сборные не привыкли играть в таком ритме – три матча за неделю. Ангеловский и здесь переплюнул Вайсса, заявив: "Сборные Италии и Испании жалуются на такой режим, что же говорить нам – маленьким футбольным странам".

Сама игра расставила все точки над "i". В первом тайме ни одна из команд не нанесла в створ ворот соперника ни одного удара. Потом македонцы традиционно остались в меньшинстве (такое ощущение, что это их народная футбольная забава). Получив дополнительное пространство индивидуальным мастерством блеснул Кварацхелия, забивший свой первый гол за национальную команду.

Но победа вновь ускользнула от нашей сборной. Правда, на этот раз обошлось без рук в штрафной площади. В уже компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи "придумал" пенальти в ворота Лория. Ни один из повторов так и не убедил в том, что на Зайкове фолили, а система VAR в Лиге наций УЕФА – отсутствует. Одним словом 1:1, которые: а)повторили результат матча в Тбилиси, б) сохранили расстановку сил в группе и в) в преддверии финала не дали ни малейшего намека на то, какая же из сборных хоть чуточку сильней.

Вайсс, Кварацхелия, Окриашвили, Канкава

В заключении, буквально одним абзацем о главных героях этих трех матчей. Не поймите меня неправильно, вся сборная Грузии была на высоте, но все же...

© Sputnik / STRINGER Тренер Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Владимир Вайсс – после долгих и мучительных поисков, наконец, как мне кажется, нащупал золотую середину в игре сборной Грузии. В последних матчах почти идеально найден баланс между атакующим и оборонительным футболом. Словацкий специалист находит оптимальное сочетание игроков, которые дают необходимый результат.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Хвича Кварацхелия в нападении. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Хвича Кварацхелия – уже несколько месяцев блещет в "Рубине" и постепенно становится примой казанского клуба. Теперь полузащитник во всей красе проявил себя и в сборной. В четырех проведенных матчах (с Арменией Хвича отдыхал), он забил гол, отдал голевую передачу, заработал пенальти и отдал пас, после которого был заработан пенальти. Одним словом, Кварацхелия принял участие во всех четырех голах своей команды. Браво!

© Sputnik / STRINGER Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0

Торнике Окриашвили – он просто повзрослел. Если раньше он позволял себе заигрываться, то сейчас полузащитник стал абсолютно командным игроком, готовым и открыться под передачу партнера и снабдить пасом.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Джаба Канкава и Андрей Хачатурян. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Джаба Канкава – про него Вайсс сказал, что это душа команды, что это лидер и на поле, и в раздевалке. С этим трудно не согласиться. Его грамотные и надежные действия в опорной зоне вселяют уверенность защитникам и придают дополнительный импульс атакующей линии. Во многом благодаря именно действиям Канкава сборная Грузии уже не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд.

Грузия – Северная Македония (?-?), 12 ноября

Говорить о финале Грузия - Северная Македония, который состоится в Тбилиси 12 ноября сейчас нет никакого смысла. Четыре недели в условиях пандемии COVID-19 и возможных травм – это длинный срок. Единственное что можно сказать – наша сборная заслужила право сыграть в финале и она всего в шаге, от того, чтобы переписать историю грузинского футбола.