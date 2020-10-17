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Дарьяльское ущелье

Крепость "Дарубал": поход дзурдзуков на Грузию и врата, "запертые" Мирианом

© CC BY-SA 2.0 / Levan Gokadze / Kazbegi
Колумнисты
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20201017/249695153/Krepost-Darubal-pokhod-dzurdzukov-na-Gruziyu-i-vrata-zapertye-Mirianom.html

Мириан I был третьим царем Иберии из династии Парнавазиани. Летописец "Жития Картли" характеризует царя Мириана как достойного во всех отношениях государя и личность

Его царствование и жизнь были отнюдь не безмятежными, напротив, Мириан ценой огромных усилий сохранил трон и уберег страну от больших испытаний.

Если против его предшественника Саурмана восстали иберийские дворяне и он вернул трон с помощью северокавказцев, то есть дзурдзуков. При царствовании Мириана опасность грузинскому государству стала угрожать от самих дзурдзуков.

Памятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии.
© Sputnik / Levan Avlabreli
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По словам Теймураза Багратиони, за разрушительным походом дзурдзуков стояли эгрисский князь Эристави и его дворяне. Когда Парнаваз объединил Грузию, эгрисский царь Куджи добровольно уступил трон и довольствовался статусом рядового дворянина. Царь объединенной Иберии подружился с Куджи и отдал за него замуж свою сестру. Таким образом, потомки Куджи тоже считались Парнавазиани, и у них также были определенные претензии на царский трон Иберии.

По версии Теймураза Багратиони, Куджи-Багратиони начали восстание, чтобы завладеть мцхетским троном. Однако эгрисский князь во время похода дзурдзуков активности не проявил, и факт также, что никакой войны династий не было. Поэтому предположением, что дзурдзуки хотели возвести на мцхетский трон наследников Куджи, фактами не подтверждается.

Начиная с Парнаваза Иберия пользовалась поддержкой и покровительством огромной империи селевкидов. Однако к моменту восхождения на трон Мириана I Селевкидское царство уже было значительно ослабшим и не могло помочь ему. Оставшемуся без союзника иберийскому царю было трудно справиться с дзурдзуками.

К последним, вторгшимся в Грузию по дарьяльской дороге, присоединились чартальцы, которые жили вблизи Арагви, и они объединенными силами разгромили окрестности Базалети. Затем направились к Кахети, пережгли его и вернулись назад.

Чтобы наказать их, царь Мириан "призвал всех князей Картли, собрал всех конных, пеших и направился к Дзурдзукии".

Фреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия
© photo: Sputnik / Tunkel
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Царь Иберии рассчитался с предавшими его чартальцами и перешел в Дзурдзукию. Перепуганные дзурдзуки укрепились в крепостях и узких ущельях. Грузинское войско, возглавляемое царем Мирианом, подошло к главной твердыне дзурдзуков. В ожесточенном бою грузины добились победы.

На обратном пути Мириан построил крепость на узком перевале, ведущем к Северному Кавказу, и назвал ее "Дарубал". Тем самым он перекрыл Дарьяльское ущелье, чтобы раз и навсегда пресечь вторжение в Иберию северокавказцев.

Тут следует вспомнить, что во втором веке до нашей эры земли по ту сторону Дарьяла принадлежали дзурдзукам (предкам чеченцев и ингушей).

Предки осетин – аланы в этих местах появились позднее, и ущелье стало называться Дарьяльским (Дарьял), то есть "врата аланов", позже. Слово "дарубали" персидское и означает "закрытые двери".

Позже римский историк Плиний-младший писал об этой крепости: "Кавказские врата – огромное творение природы, результат мгновенного раскола гор. Сам выход огражден железными чеканными стояками. По эту сторону реки возведена называемая "Куманией" твердыня, она построена, чтобы препятствовать переходу многочисленных племен".

Крепость Нарикала и церковь Святого Николая в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Во время почти 50-летнего царствования Мириана было сделано много важного для страны. Он построил Армази, укрепил целостность страны, во имя укрепления безопасности Грузии стал союзником "царя Асуристана".

Но строительство дарьяльской крепости было в истории Грузии, действительно, событием огромного значения. Этим, с одной стороны, был положен конец бесконтрольному разгулу северокавказцев в Грузии, с другой – иберийский царь мог, в случае необходимости, открыть врата Дарьяла, поставить северокавказцев на службу себе и направить эту несокрушимую силу против южных врагов. Благодаря этому, Мириан навсегда вошел в историю страны как славный царь.

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