Крепость "Дарубал": поход дзурдзуков на Грузию и врата, "запертые" Мирианом

Мириан I был третьим царем Иберии из династии Парнавазиани. Летописец "Жития Картли" характеризует царя Мириана как достойного во всех отношениях государя и личность

Его царствование и жизнь были отнюдь не безмятежными, напротив, Мириан ценой огромных усилий сохранил трон и уберег страну от больших испытаний.

Если против его предшественника Саурмана восстали иберийские дворяне и он вернул трон с помощью северокавказцев, то есть дзурдзуков. При царствовании Мириана опасность грузинскому государству стала угрожать от самих дзурдзуков.

По словам Теймураза Багратиони, за разрушительным походом дзурдзуков стояли эгрисский князь Эристави и его дворяне. Когда Парнаваз объединил Грузию, эгрисский царь Куджи добровольно уступил трон и довольствовался статусом рядового дворянина. Царь объединенной Иберии подружился с Куджи и отдал за него замуж свою сестру. Таким образом, потомки Куджи тоже считались Парнавазиани, и у них также были определенные претензии на царский трон Иберии.

По версии Теймураза Багратиони, Куджи-Багратиони начали восстание, чтобы завладеть мцхетским троном. Однако эгрисский князь во время похода дзурдзуков активности не проявил, и факт также, что никакой войны династий не было. Поэтому предположением, что дзурдзуки хотели возвести на мцхетский трон наследников Куджи, фактами не подтверждается.

Начиная с Парнаваза Иберия пользовалась поддержкой и покровительством огромной империи селевкидов. Однако к моменту восхождения на трон Мириана I Селевкидское царство уже было значительно ослабшим и не могло помочь ему. Оставшемуся без союзника иберийскому царю было трудно справиться с дзурдзуками.

К последним, вторгшимся в Грузию по дарьяльской дороге, присоединились чартальцы, которые жили вблизи Арагви, и они объединенными силами разгромили окрестности Базалети. Затем направились к Кахети, пережгли его и вернулись назад.

Чтобы наказать их, царь Мириан "призвал всех князей Картли, собрал всех конных, пеших и направился к Дзурдзукии".

Царь Иберии рассчитался с предавшими его чартальцами и перешел в Дзурдзукию. Перепуганные дзурдзуки укрепились в крепостях и узких ущельях. Грузинское войско, возглавляемое царем Мирианом, подошло к главной твердыне дзурдзуков. В ожесточенном бою грузины добились победы.

На обратном пути Мириан построил крепость на узком перевале, ведущем к Северному Кавказу, и назвал ее "Дарубал". Тем самым он перекрыл Дарьяльское ущелье, чтобы раз и навсегда пресечь вторжение в Иберию северокавказцев.

Тут следует вспомнить, что во втором веке до нашей эры земли по ту сторону Дарьяла принадлежали дзурдзукам (предкам чеченцев и ингушей).

Предки осетин – аланы в этих местах появились позднее, и ущелье стало называться Дарьяльским (Дарьял), то есть "врата аланов", позже. Слово "дарубали" персидское и означает "закрытые двери".

Позже римский историк Плиний-младший писал об этой крепости: "Кавказские врата – огромное творение природы, результат мгновенного раскола гор. Сам выход огражден железными чеканными стояками. По эту сторону реки возведена называемая "Куманией" твердыня, она построена, чтобы препятствовать переходу многочисленных племен".

Во время почти 50-летнего царствования Мириана было сделано много важного для страны. Он построил Армази, укрепил целостность страны, во имя укрепления безопасности Грузии стал союзником "царя Асуристана".

Но строительство дарьяльской крепости было в истории Грузии, действительно, событием огромного значения. Этим, с одной стороны, был положен конец бесконтрольному разгулу северокавказцев в Грузии, с другой – иберийский царь мог, в случае необходимости, открыть врата Дарьяла, поставить северокавказцев на службу себе и направить эту несокрушимую силу против южных врагов. Благодаря этому, Мириан навсегда вошел в историю страны как славный царь.