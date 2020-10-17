Тотальный диктант на удаленке или Как удержаться от соблазна все списать

Колумнист Sputnik Грузия размышляет о своих впечатлениях и эмоциях от участия в международной интеллектуальной акции "Тотальный диктант" для проверки уровня русского языка, которая прошла в этом году в режиме онлайн

Вот и настал тот день, когда в более 63 странах мира напишут Тотальный диктант. Я думаю, русскоязычных людей в Грузии особо не нужно знакомить с этим просветительским флешмобом. Говоря коротко – это день, когда каждый желающий может проверить свою грамотность.

Интересно то, что в этом году из-за пандемии коронавируса диктант в основном проходит в онлайн-формате под хештегом #пишемдома. Поэтому и оценки писаться не будут, на сайте укажут лишь количество ваших ошибок, если, конечно, перед диктантом вы прошли регистрацию на сайте.

Обидно, ведь как сказала координатор Тотального диктанта в Грузии Елена Галашевская, для участников акции этот день всегда был особенным.

"Им было приятно именно прийти на заявленную площадку, встретить старых знакомых, которые приходят на Тотальный диктант каждый год. Я не преувеличиваю – есть те, кто приходят всегда. Они приходили, общались, получали журналы Русского клуба. У всего этого была своя атмосфера", – вспоминает Галашевская.

Тогда я сказала Елене, что немного волнуюсь перед диктантом, так как я ни разу не писала его. Не участвовала я только из-за своей глупой трусости, думая: "А вдруг не получится". Несколько лет назад, я решила попробовать написать тест TruD, где русский представлен как иностранный. Увидев его, мне стало даже стыдно, настолько он был легкий для меня.

Елена отметила, что волнение перед диктантом – это естественно, ведь тексты на Тотальном диктанте не такие уж и примитивные.

Чтобы не совсем ударить в грязь лицом, я решила пройти "репетицию", написав пробный диктант. Это как в школе, когда ты волнуешься перед важной контрольной и готовишься весь день. Результат был неплохим – две ошибки, но что-то мне подсказывает, что текст на Тотальном диктанте будет намного сложнее.

Время на часах 14:55 (начало в 15:00), но на сайт зайти не получается, видимо, он не выдержал потока желающих проверить свою грамотность, а их оказалось немало. На YouTube канале Тотального диктанта прямая трансляция началась, и все "пишущие" пришли сюда.

​"Сайт чинят, он не выдерживает такого напора. Смотрите трансляцию на YouTube, уходите с сайта – пишите текст в любом текстовом редакторе, сохраните его, потом загрузите на проверку, время увеличат", – пишут организаторы диктанта в общем чате.

Перед тем, как диктант начался, в прямой трансляции показывали различные ролики спонсоров диктанта. В это время было забавно наблюдать за чатом, где писалось все, кроме тем, касающихся диктанта.

"Го в КС", – что в переводе на обычный язык означает "давайте сыграем в Counter-Strike" (компьютерная игра).

"Кринж" – что в переводе с молодежного сленга – гадкий, отвратительный. Его используют в предложении, где вам, скажем, стыдно за кого-то.

Если одни обменивались словечками, непонятные многим, то другие писали, что стали понимать учеников на дистанционке, ведь сайт так и не заработал.

И вот, ведущая, наконец, представила "диктатора" – автора текста Андрея Геласимова. Это, кстати, приятный бонус, что текст для всех участников флешмоба читает сам автор.

Геласимов читал текст в хорошем темпе – не быстро и не медленно. Читал по три раза: сначала все предложение целиком, потом по частям, далее еще раз полностью. Поэтому, чтобы пропустить что-то или не успеть, надо было сильно постараться. Однако в поле чата я все же заглянула и увидела: "Диктуйте, пожалуйста, побыстрее" и "Я ничего не успеваю, можно медленнее?" Забавно, что оба сообщения шли практически друг за другом. Кому верить? Вопрос риторический.

Интересно, что если в ряде других стран диктант писался в электронном формате, то есть можно было отправить текст в печатном виде и потом узнать результаты, зайдя на сайт, то в Грузии текст писался на бланках. Их необходимо отнести в Грибоедовский театр до 20 октября, в противном случае работа филологами проверяться не будет.

Нужно отметить, что те, кто накануне писал пробный диктант, скажут спасибо, так как многие моменты повторялись. Организаторы будто предупреждали: "Уделите этим темам особое внимание".

Что касается меня, то диктант показался мне не таким уж и страшным. Правда есть предчувствие, что многие запятые в моем тексте окажутся лишними. "Подсматривать" во время диктанта не получилось, потому что просто не успеваешь. В принципе, и желания не было, ведь зачем тогда мы все это делаем?

Приятно оказаться частью подобного большого проекта. Несмотря на то, что в этот раз все прошло не так, как раньше. Это тоже имело свою изюминку. Мы смогли сделать многое: узнать молодежные словечки, понять, насколько в нас жива совесть и можем ли мы удержаться от соблазна подсмотреть, ну, и конечно, главное – понять, насколько мы грамотны.

Разве мало плюсов для того, чтобы в вас проснулось желание участвовать в этой просветительской акции, если вы раньше этого не делали? Потому что минусов я не вижу.