Грузинская спортивная журналистика осиротела – патриарх не дожил до 100 лет

Накануне своего 97-летия из жизни ушел патриарх грузинской спортивной журналистики, первый председатель Федерации спортивных журналистов Грузии Гарун Акопов.
В свое время статьями Гаруна Акопова из Грузии зачитывались миллионы людей, он знакомил страну с самыми яркими достижениями и поражениями спорта.
Эталон образцового спортсмена, опытный судья международного уровня, но прежде всего, конечно, великолепный спортивный журналист.
В годы, когда он начинал журналистскую карьеру, жанр этот считался не только крайне популярным, но и одним из самых ответственных. Статьи и заметки о спорте читали тогда все без исключения – от виноградаря и слесаря на заводе до народных артистов и руководителей партии и правительства. Примечательный штрих: на утро после важных футбольных матчей у киосков Союзпечати выстраивались длиннющие очереди. А газета "Советский спорт", собкором которой Гарун Акопов проработал 40 лет, была одним из самых массовых изданий.
"Он знал такие подробности, истории отечественного спорта, о которых уже не узнаем. Наша спортивная общественность недооценила Гаруна, которого должны были носить на руках. Ведь целые поколения росли на его статьях, книгах. При встрече с ним я шутил, что Гарун Акопов, Марадона и сам футбол отмечают день рождения в октябре. Это был гениальный человек. Целый год я все старался встретиться с ним и записать большое интервью для потомков. Но из-за пандемии не удалось побеседовать", – рассказал Sputnik Грузия представитель Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия.photo: courtesy of Mamuka KvaratskheliaПресс-офицер УЕФА, сотрудник Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия традиционно поздравлял Гаруна Акопова с днем рождения
Одновременно, сколько себя помню, он вел раздел спорта в грузинской республиканской газете "Заря Востока". Именно здесь делали первые пробы пера Бабель, Горький, Паустовский. И Гаруну на удивление талантливо удавалось хранить эти литературные традиции, творчески воплощая их в своих спортивных репортажах. В них живость всегда органично совмещалась с объективностью и точностью. Не случайно Гарун Акопов слыл одним из лучших знатоков и энциклопедистов грузинского и советского спорта.
Мне посчастливилось познакомиться, когда он уже считался бесспорным мэтром спортивной журналистики. Мы, начинающие сотрудники, конечно же, смотрели на него снизу вверх и делали это с нескрываемым восторгом. Впрочем, мэтр обладал редким человеческим даром - умел держать себя так, что буквально через несколько дней, несмотря на солидную разницу в возрасте, мы уже называли его просто Гарун.
Признаться, именно благодаря таким людям – а их в моей жизни было несколько – я сформировался как профессиональный журналист. Глубоко осознал, что такое журналистская этика и журналистский долг. Помню, нам, рядовым сотрудникам "Зари", пару раз в месяц выпадали поздние дежурства. Так вот, Гарун после бурного рабочего дня неизменно появлялся в редакции и к выходу каждого очередного номера. Для него было делом чести с утра донести до читателей самую свежую спортивную информацию. И так продолжалось многие годы и десятилетия…
Всего один день не дожил Гарун Акопов до своего 97-летия. Честно сказать, даже язык почему-то не поворачивается подыскивать слова сочувствия и сожаления – длинная, счастливая, насыщенная событиями и теплом жизнь, отданная любимому делу. Можно лишь с легкой грустью, но светло этому позавидовать.
Как ни печально признавать, но большой, тем более, массовый спорт в Грузии перестал подавать былые признаки жизни задолго до ухода спортивного мэтра. Однако истинные любители спорта не теряют надежды на его возрождение.
Как никогда не терял ее Гарун Акопов, имя которого как легенда останется на аллее славы рядом с выдающимися грузинскими спортсменами.
Федерация футбола Грузии уже объявила: в зале для пресс-конференций на главном стадионе страны "Динамо-Арена" в ближайшем будущем будет обустроен уголок Гаруна Акопова.