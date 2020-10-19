Грузинская спортивная журналистика осиротела – патриарх не дожил до 100 лет

Легенда советской спортивной журналистики Гарун Акопов ушел из жизни, но оставил после себя настоящее энциклопедическое наследие в виде огромного количества материалов о спорте

Накануне своего 97-летия из жизни ушел патриарх грузинской спортивной журналистики, первый председатель Федерации спортивных журналистов Грузии Гарун Акопов.

В свое время статьями Гаруна Акопова из Грузии зачитывались миллионы людей, он знакомил страну с самыми яркими достижениями и поражениями спорта.

Эталон образцового спортсмена, опытный судья международного уровня, но прежде всего, конечно, великолепный спортивный журналист.

photo : courtesy of Arina Gviniashvili Первый председатель Федерации спортивных журналистов Грузии Гарун Акопов

В годы, когда он начинал журналистскую карьеру, жанр этот считался не только крайне популярным, но и одним из самых ответственных. Статьи и заметки о спорте читали тогда все без исключения – от виноградаря и слесаря на заводе до народных артистов и руководителей партии и правительства. Примечательный штрих: на утро после важных футбольных матчей у киосков Союзпечати выстраивались длиннющие очереди. А газета "Советский спорт", собкором которой Гарун Акопов проработал 40 лет, была одним из самых массовых изданий.

"Он знал такие подробности, истории отечественного спорта, о которых уже не узнаем. Наша спортивная общественность недооценила Гаруна, которого должны были носить на руках. Ведь целые поколения росли на его статьях, книгах. При встрече с ним я шутил, что Гарун Акопов, Марадона и сам футбол отмечают день рождения в октябре. Это был гениальный человек. Целый год я все старался встретиться с ним и записать большое интервью для потомков. Но из-за пандемии не удалось побеседовать", – рассказал Sputnik Грузия представитель Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия. photo: courtesy of Mamuka Kvaratskhelia Пресс-офицер УЕФА, сотрудник Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия традиционно поздравлял Гаруна Акопова с днем рождения

Одновременно, сколько себя помню, он вел раздел спорта в грузинской республиканской газете "Заря Востока". Именно здесь делали первые пробы пера Бабель, Горький, Паустовский. И Гаруну на удивление талантливо удавалось хранить эти литературные традиции, творчески воплощая их в своих спортивных репортажах. В них живость всегда органично совмещалась с объективностью и точностью. Не случайно Гарун Акопов слыл одним из лучших знатоков и энциклопедистов грузинского и советского спорта.

photo: courtesy of Garun Akopov Гарун Акопян с космонавтом Валентином Лебедевым в Тбилиси, во Дворец спорта

Мне посчастливилось познакомиться, когда он уже считался бесспорным мэтром спортивной журналистики. Мы, начинающие сотрудники, конечно же, смотрели на него снизу вверх и делали это с нескрываемым восторгом. Впрочем, мэтр обладал редким человеческим даром - умел держать себя так, что буквально через несколько дней, несмотря на солидную разницу в возрасте, мы уже называли его просто Гарун.

Признаться, именно благодаря таким людям – а их в моей жизни было несколько – я сформировался как профессиональный журналист. Глубоко осознал, что такое журналистская этика и журналистский долг. Помню, нам, рядовым сотрудникам "Зари", пару раз в месяц выпадали поздние дежурства. Так вот, Гарун после бурного рабочего дня неизменно появлялся в редакции и к выходу каждого очередного номера. Для него было делом чести с утра донести до читателей самую свежую спортивную информацию. И так продолжалось многие годы и десятилетия…

photo: courtesy of Garun Akopov Гарун Акопов с Тиграном Петросяном

Всего один день не дожил Гарун Акопов до своего 97-летия. Честно сказать, даже язык почему-то не поворачивается подыскивать слова сочувствия и сожаления – длинная, счастливая, насыщенная событиями и теплом жизнь, отданная любимому делу. Можно лишь с легкой грустью, но светло этому позавидовать.

Как ни печально признавать, но большой, тем более, массовый спорт в Грузии перестал подавать былые признаки жизни задолго до ухода спортивного мэтра. Однако истинные любители спорта не теряют надежды на его возрождение.

photo : courtesy of Arina Gviniashvili Первый председатель Федерации спортивных журналистов Грузии Гарун Акопов

Как никогда не терял ее Гарун Акопов, имя которого как легенда останется на аллее славы рядом с выдающимися грузинскими спортсменами.

Федерация футбола Грузии уже объявила: в зале для пресс-конференций на главном стадионе страны "Динамо-Арена" в ближайшем будущем будет обустроен уголок Гаруна Акопова.