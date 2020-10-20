Пять вопросов Зеленского

Что необходимо решить гражданам Украины и к чему это может привести – в материале автора РИА Новости Максима Соколова.

Украинский лидер обратился к народу: "Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Потому что будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты".

Для материализации постулата "Украина – это ты" Зеленский предложил совместить намеченные на 25 октября местные выборы с опросом граждан по пяти пунктам. А именно – "поддерживаете ли вы": а) пожизненный срок за коррупцию в особо крупных размерах; б) создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей; в) сокращение числа депутатов Рады с нынешних 450 до 300; г) легализацию конопли для облегчения страданий тяжелобольных; д) использование гарантий безопасности, дарованных Будапештским меморандумом, для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом результаты опроса не будут иметь обязательной силы по формуле "Воля народа – высший закон". Если какой-то пункт граждане поддержат, власть примет это к сведению – и только, а уж вводить данную норму или не вводить, законодатель решит сам. Хотя пресс-служба АП Украины отмечает, что веское слово народа может убедить политиков услужить народу, но также может и не убедить. Примеров тому и в украинской, и во всемирной истории довольно. Консультативный референдум и не более того.

Что, наверное, и к лучшему, поскольку вопросы писались на коленке. Имплементация, как теперь выражаются, результатов опроса поэтому столкнется с немалыми трудностями.

Пожизненный срок за коррупцию – это без вариантов, то есть украл на сумму, большую N гривен, – сиди до конца дней своих, или с вариантами, то есть можно сесть пожизненно, а можно отделаться легким испугом?

"Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской областей" – в такой формулировке непонятно, что это означает. Режимы СЭЗ бывают весьма разными, не говоря о том, что сегодня есть СЭЗ, а завтра ее упраздняют. А решение вопроса о СЭЗ без учета мнения граждан ДНР и ЛНР вообще малоосмысленно.

Сокращение числа депутатов Рады – это удачный вопрос для плебисцита. Престиж парламентаризма не только на Украине, но и во всем мире сейчас настолько невысок, что граждане любой страны проголосуют с радостью. Будет ли от этого польза – другой вопрос.

Легализовывать ли коноплю (марихуану) – это вопрос преимущественно правоохранительный, имеющий к медицине довольно слабое отношение. Страдания раковых больных в терминальной стадии по-прежнему купируются морфием, а не самокрутками. Поддержание пациента в искусственной коме – это опять же морфий.

Неистовая Ю. В. Тимошенко даже заявила: "Но весь этот шум-тарарам, все эти информационные предлоги и опросы в день голосования организованы ради одного вопроса – это вопрос легализации наркотиков на Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик – это наркотик. Вопрос о легализации каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину в Европе сделают центром наркоторговли и работы наркокартелей". Юля, конечно, мощно задвинула, но несуразность президентского вопроса тому сильно поспособствовала.

Что до вопроса насчет Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях Украине, отказавшейся от ядерного оружия, которое ей досталось в наследство от СССР, там все вообще чрезвычайно запутанно. В меморандуме речь идет об обязательствах Российской Федерации, США и Великобритании, которые могут толковаться так или эдак, но в любом случае это обязательства трех ядерных держав, а не права безъядерной Украины. Опрос украинцев тут не имеет ни императивной, ни консультативной, ни вообще какой-нибудь силы.

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет получить разрешение от народа, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению их обязательств. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал идею.

Тем более что и составлен документ нарочито невнятно. В формулировке "Если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия" неясно, относится ли "с применением ядерного оружия" ко всей фразе или только к угрозе. То есть даже если Украина считает уход Крыма в 2014 году актом агрессии – угрозы применения ядерного оружия там не было. Вопрос: подпадает ли крымский казус под будапештские гарантии?

Наконец, есть такое понятие, как давность. Шесть лет не вспоминали о гарантиях, а теперь вспомнили и собираются узнать мнение украинцев по вопросу, в котором черт ногу сломит. Сильным ходом это назвать трудно.

В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.

Так что большого эффекта от опроса украинских граждан, намеченного на 25 октября, ждать трудно. Разве что депутатов Рады подсократят. По прочим же пунктам будет лишь умножение неясности.

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