"Альянс патриотов" - путь пророссийской партии Грузии

Партия зародилась в декабре 2013 года, в ее главе стали представители неправительственной организации "Медиа-союз Объектив" и "Движения противостояния". Именно телекомпания "Объектив" осенью 2012 года обнародовала часть кадров пыток над заключенными. Это стало началом тюремного скандала, приведшего к свержению власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Идеи для обновления страны - что предлагает партия "Альянс патриотов Грузии">>

В 2013 году партия "Альянс патриотов" стала позиционировать себя как третью силу, однако популярность в большой части общества так и не смогла завоевать. Причиной непопулярности партии стало ее видение внешней политики. Партия требует объявления военного нейтралитета и фактически отказа Грузии от результатов референдума по поводу вступления Грузии в НАТО. Второй причиной политической непопулярности "патриотов" стало стремление налаживать отношение с Россией и требование начать прямой диалог.

За такие заявления партию в обществе стали считать пророссийской. Однако, несмотря на стереотипность взглядов, "Альянсу патриотов" удалось привлечь на свою сторону консервативную часть общественности своими заявлениями против эмигрантов, покупающих земли в Грузии, протестом против однополых браков и пропагандированием православных и национальных ценностей.

Благодаря этому, партии удалось занять четвертое место на выборах в органы местного самоуправления в 2014 году, а уже в 2016 – оказаться в парламенте.

Поспособствовала успеху патриотов и правящая партия "Грузинская мечта", которая ввела мораторий на продажу сельскохозяйственной земли иностранцам и даже прописала в грузинской Конституции фразу, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

Однако, несмотря на все усилия, "Альянсу патриотов" за все время пребывания в парламенте так и не удалось легитимизировать свои попытки самостоятельно начать диалог с Москвой и свои поездки в Россию. В правящей партии эти действия называли "частной инициативой", заявляя, что диалог с Россией они будут поддерживать только в двух официальных форматах - Женевских дискуссиях, а также в рамках диалога дипломатов двух стран Зуруба Абашидзе и Григория Карасина.

Между тем "Альянс патриотов" к 2020 году совершил невозможное для официальных лиц Грузии – побывал на неконтролируемой властями страны территории Абхазии и передал местному храму икону.

Вскоре после этого на одном из интернет-порталов появился "слив информации" о финансировании партии из российского бюджета, что не прибавило популярности "Альянсу патриотов", хотя его лидеры Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави в прямых эфирах клялись, что никаких денег они от России не получают.

Однако, несмотря на слив компроматов и неприятие прозападной части общества идей патриотов, у партии есть еще один козырь – "ненависть к Саакашвили". Эту ненависть хорошо использовала правящая партия "Грузинская мечта" на президентских выборах, получив голоса партии во втором туре президентских выборов. При этом позже декларация "Альянса патриотов" об объявлении правления Саакашвили преступным режимом была провалена теми же представителями правящей партии.

На предстоящие парламентских выборы партия идет самостоятельно, и у нее, по разным рейтингами, четвертое - пятое место. Альянс патриотов в опросы организаций не верит и провел свой предвыборный опрос среди 900 тысяч человек. Согласно данным этого опроса, они выигрывают выборы, а у правящей партии "Грузинская мечта" поддержка всего 13%, у бывшей правящей партии – меньше 3%.

Программа "Альянса патриотов" по большей части социальная, однако при этом главные акценты сделаны на общеизвестные внешнеполитические взгляды об отказе от НАТО и дружбе с Россией.

Результаты "патриотов" на предыдущих выборах:

Год Вид выборов Количество

голосов Доля

проголосовавших 2014 В органы местной власти 66 805 4,72% 2016 Парламентские 88 097 5,01% 2017 В органы местной власти 98 530 6,56%

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