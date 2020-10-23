Чего хотел террорист, или Тайна следствия – не для грузинской журналистики

Колумнист Sputnik Грузия пытается разобраться в довольно странном поведении преступника, взявшего в заложники клиентов и сотрудников "Банка Грузии" в Зугдиди, и не скрывает критического отношения к тому, как пресса подает криминальную хронику

События в Зугдиди всколыхнули Грузию. Как же иначе! Террорист средь бела дня в центре города захватил заложников. В ходе переговоров он вытребовал 500 тысяч долларов. В конечном же счете, без особых осложнений покинул здание местного филиала "Банка Грузии", скрывшись в неизвестном направлении. Отбросим естественный ажиотаж вокруг события, сожмем время тревожного ожидания, и ситуация станет выглядеть банальней, чем в голливудском фильме.

Впрочем, похоже, дело обстоит как раз не просто. Целая серия историй с заложниками в Грузии относится к концу 90-х, и одно из самых громких дел – еще к временам "Мхедриони". Тогда силовая операция завершилась трагически – и террористы, и захваченная ими женщина погибли. А мотивы и причины так и остались покрыты мраком. Вопрос в том, останутся ли они покрыты им и на этот раз?

Преступника, можно сказать, отпустили. Все условия его выполнили, предоставили транспорт. И хотя дальше он был объявлен в розыск, сам факт породил в обществе неоднозначные оценки и отклики. Не только психологического, но и политического свойства.

Рассуждать, тем более, осуждать чьи-то действия, сидя за клавиатурой компьютера, легко. Но представьте на минуту, что среди заложников оказался ваш близкий?! Согласились бы вы принять на себя ответственность и рисковать его жизнью? Не исключено, террорист это просчитал. Время, наверняка, было выбрано не случайно. И накануне выборов вероятность силовой операции ниже: вдруг что-то пойдет не так и будут жертвы…

Некоторые тут же усмотрели в этой истории элементы провокации. Действительно, почему преступник ворвался в банк, если денег брать там не стал, а потребовал их ему доставить? В конце концов, для захвата заложников можно было выбрать менее охраняемое место. Действия охраны, между прочим, тоже вызывают недоумение – ведь преступник, как оказалось, был один.

Для криминала это странно. Как и то, что сумму выкупа он затребовал в общем-то скромную для такого рода акции – 500 тысяч долларов явно неадекватны степени риска.

Из наиболее муссируемых версий - это мог быть спецназовец-профессионал, и не исключено, что кто-то ему до или после преступной операции щедро доплатил… Дальше можно лишь гадать. По правде говоря, сколько ни пытайся, но ни одну политическую силу не получается списать со счетов. И значит, каждая теперь станет, как обычно, толковать это дело, исходя из собственных интересов.

А сегодняшние СМИ, как обычно, подают криминальную хронику, не думая про элементарные рамки. О чем наглядно можно судить, например, по тому, как освещались уголовные дела Георгия Шакарашвили и Тамар Бачалеишвили. Пресловутая тайна следствия в грузинской криминальной журналистике стала абстрактным понятием.

Порой возникает ощущение, будто репортеры, особенно телевизионщики, принимают себя за судей, а читателей и зрителей – за присяжных. Может потому у нас считается едва ли не верхом профессионализма в подробностях показывать кровавые детали преступления.

После зугдидского захвата заложников многие пользователи социальных сетей возмутились – вот, мол, власть создала прецедент, как надо грабить банки! Власть можно обвинять во многом, но прецедент однозначно создали не правоохранители, а СМИ. Где это видано, чтобы переговоры с преступником транслировались едва ли не в прямом эфире?! Чтобы в реальном времени оглашались их подробности?! Чтобы террористу давали слово с экрана?! Это противоречит элементарным международным нормам и журналистской этике.

И уж тем более о чем говорить, если в такой взрывоопасной, критической обстановке кто-то вдруг начинает делать политические заявления и выпады.

В принципе, не исключено, что другая политическая сила действительно предпочла бы действовать в подобных обстоятельствах жестко, не считаясь с возможными жертвами.

Но как раз на то и проводятся выборы. Они показывают, что предпочитаем мы.

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