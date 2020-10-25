"И хуже вас люди живут в Грузии" - история везучей Эльзы из Сололаки

Недаром в Грузии говорят: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Так и Эльза была олицетворением поддержки, понимания и всегда бежала на помощь людям

В дверь требовательно постучали. Эльза Сароян отставила молоко с плиты и, подволакивая ногу, пошла открывать. Интересно, кто это может быть? Газовик вчера был. Двоюродная сестра Гоар на прошлой неделе отметилась. Дети и внуки давно в Москве. Кроме соседей, кто еще будет стучаться к одинокой пенсионерке в 10 утра?

Эльза в радиусе нескольких улиц в Сололаки имела безупречную славу "везучей". Да и как по-другому, когда ковыляет всегда по местным магазинчикам с улыбкой, нет-нет да и остановится знакомой анекдот рассказать, живет без долгов (детям спасибо, время от времени подкидывают рублики к пенсии).

Обе дочки замужем, у обеих по двое детей. Старшую, говорят, муж иногда бьет, так у других и хуже бывает. В прошлом году Эльза под машину попала, так выжила всем смертям назло. И шофер тот еще и больницу оплатил. Вышла оттуда, и опять ей удача сама в руки скатилась – в лотерею 25 лари выиграла. (Сроду в округе никто ничего не выигрывал, только наоборот в минус попадали). Еще один факт. В 90-е годы Эльза так выкрутилась, что даже ни один ковер из дома не продала. Словом, не всем так жизнь благосклонна и лаврами машет.

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Сама Эльза особой везучести за собой никакой не замечала. Всю жизнь отработала в садике нянечкой. Тоже один из фактов в список улыбок судьбы по оценке соседей.

И семья у нее была самая обычная. Отец Вазген Ованесович, убежденный коммунист, все светлое будущее строил. Да вышло, что напрасно сердце надорвал. Мать из рода священников была, всю жизнь тише воды ниже травы и с курицей на "вы". На все отрицательные явления у нее присказка была "Цават танем, не надо, а то Бог накажет". Отец, конечно, разъяснял, что это отсталость мышления, но почему-то к жене прислушивался.

Эльза особо в науках не пошла, сразу после школы замуж вышла за Рафика и жила без особых потрясений и достижений.

Тем не менее, окружающие считали, что у Эльзы хорошая рука и нога тоже, потому и часто являлись деньги одалживать. Как водится, утром или днем и даже против неписаных правил вечером. Все другие вечером на принцип отказывали, так как это дурная примета, к убытку. А Эльза, воспитанная отцом атеистом, считала все это предрассудками и давала, не задумываясь. Люди часто пользовались ее безотказностью и просили разное.

Нана, соседка снизу, то и дело являлась с просьбой.

- Эльза, дай-ка мне немного картошки, моркови и зелени на борщ. А то мне спускаться лень.

Как не дать. Эльзе самой часто лень, и Нану она понимает всей душой.

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Бесо сверху забегал за плоскогубцами и пилой, которые остались от мужа и хранились "на всякий случай", и при этом ругал остальных жильцов последними словами.

- Тетя Эльза, только ты человек. У других тоже есть, но финтят. С понтом "не знаем, куда делось". А у тебя все, как в аптеке.

Как-то напротив старик умер, и Эльзин холодильник понадобился. Продуктов на келех (груз. "поминки" - здесь и далее примеч. ред) накупили, а в свой не помещается.

- Эльза, одолжи твой "Орск". Все равно напрасно пустой стоит.

Пока таскали туда-сюда, куда-то один ролик потерялся. А чинить, известное дело, Пушкин будет. Притащили назад, а холодильник косо стоит, качается. Тогда Васико сообразил.

- Давай остальные ролики отобьем, и будет равновесие. Все равно тебе надо новый покупать. Сколько можно советское барахло использовать?!

И тут же принес кучу оставшейся еды с келеха.

- Все равно испортится. Уже всем разнес. Не знаю, куда деть. Пусть тебе по максимуму будет.

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Все-таки соседи – это стена, опора и несущий столб в этой жизни. Недаром за них всегда отдельный тост полагается. Испокон веку так.

Для справедливости стоит сказать, что и соседи тоже в долгу перед Эльзой не оставались. Все свои, почитай родные люди, столько лет вместе ступеньки подъездные трут.

Решила недавно Эльза соцагента из собеса вызвать, чтоб пособие получить. А для этого все, что в доме было, пришлось по соседям расфасовать. Телевизор – через этаж вниз. Холодильник, зараза, тяжелый – напротив сбагрили общими усилиями, сервиз, от бабушки Арпеник оставшийся, – наверху приняли. А пианино "Беларусь" тряпками закрыли в два слоя, чтоб проклятую роскошь на корню скрыть.

И что вы думаете, пришла какая-та мымра с айфоном, покрутила носом, в ванную залезла – зубные щетки считать. Потом по комнатам прошлась, не поленилась и под кровать зыркнуть.

- Через месяц, говорит, ответ будет на ваше заявление.

Ну Эльза целый месяц ждала, отдельно на телевизор смотреть к соседям ходила, а за мясом, значит, напротив бегала. Не рисковала свою мебель на исконное место назад тягать.

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Ответ пришел такой: "Не положено".

Они, оказывается, через компьютер все ее переводы денежные из России просмотрели и потому отказали. "Есть, дескать, и хуже вас люди живут в Грузии. Здесь вам не Сан-Франциско".

Вот такая картина промелькнула перед мысленным взором, пока Эльза до дверей дотащилась. С тех пор, как та машина ее стукнула, с ногой плохо. Пока из шушабанда (груз. "застекленная веранда") до прихожей дойдет, полчаса надо. Все окружающие знают ее черепаший темп и потому у дверей ждут.

Открыла, а там сюрприз. На пороге - Амаля Погосян. Соседка с первого этажа. На лице мольба. Сзади маячили какие-то незнакомые мужики.

- Эльза-джан, как сестру прошу. Одолжи нам твое пианино и горку с сервизами. На месяц или около того. К Тине сегодня сваты должны прийти. Чтоб приличный вид был. Хоть бы не сорвалось. Сама знаешь, судьба решается. Очень уж парень хороший. Никак нельзя упустить.

Эльза тяжело вздохнула. Тина и правда засиделась. Женщине 34 года, умница, отличница, вяжет, печет, только нос очень большой. Просто Сурамский хребет в миниатюре. Она с самолета его во всей красе видела, когда дети в Москву позвали на недельку. Как тут отказать.

- Забирайте, - и пропустила вперед просительницу.

- Заходите, мальчики, - кивнула Амаля сопровождающим амбалам. И извиняющимся тоном пояснила. - Я уж и знакомых ребят собрала. Знала твое золотое сердце. К другим ведь с такой просьбой не пойдешь. Скажут, чокнутая. А ты своя.

Грузчики шустро двинулись к указанной мебели. А Эльза захромала вынимать сервизы бабушки Арпеник.

... Через месяц Тина, наконец-таки, вышла замуж. Горку, сервизы и пианино Амалия честно вернула. Только вот одну супницу в суматохе кокнули. Но это, говорят, к счастью.