Лондон подтверждает: против России ведется грязная война

Конечно, сам по себе этот факт не стал ни для кого сенсацией: уж на сей счет иллюзий никто особо и не питал. Но признание лорда Марка Седвилла стало первым публичным подтверждением диверсий официального Лондона против нашего государства из уст британского высокопоставленного деятеля. До этого они как-то стеснялись говорить такое вслух, пишет колумнист РИА Новости.

photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry