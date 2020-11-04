Трамп побеждает - Америка проиграла

Процесс подсчета голосов во Флориде, Северной Каролине, Огайо и некоторых других важнейших для исхода президентских выборов штатах стал квинтэссенцией не только подошедшей к финалу избирательной кампании, но и в целом положения, в котором ныне находятся Соединенные Штаты, пишет РИА Новости.

Президентские выборы в США 2020>>

Невероятно напряженная гонка, неоднократная смена лидера и идущие к финишу с минимальным разрывом кандидаты — красноречивый символ страны, расколотой пополам.

Губернатор Вермонта, республиканец Фил Скотт заявил, что отдал свой голос кандидату от Демократической партии. Он обосновал свой выбор тем, что у Трампа "было четыре года на то, чтобы объединить эту страну, но у него это не получилось". Однако политик верит, что Джо Байден способен это сделать. "Я думаю, он может объединить нас", — добавил он.

Руководитель Вермонта поставил своей стране тот же диагноз — раскол. Вот только если в чем и можно быть уверенным, так это в бесплодности его надежд вне зависимости от исхода выборов. И тщательно заколоченные фанерой — для защиты от погромщиков — витрины самых шикарных магазинов Пятой Авеню супердемократического Нью-Йорка служат тому порукой.

Звучит абсурдно, но события последних лет обнажили, что у страны, давным-давно служащей для мира образцом демократии, на самом деле весьма печально обстоит дело с умением искать и находить внутренний общественно-политический консенсус.

Вернее, все прекрасно работало, пока американское общество стояло на общих для преобладающего большинства его членов представлениях о должном, правильном и прекрасном.

Сто лет назад американская мечта с ее принципом "сделай себя сам", опорой на капитализм и традиционные ценности вдохновляла не только объективно привилегированных в тот момент "белых цисгендерных мужчин", но и подвергавшееся официальной дискриминации чернокожее население. Не говоря уже о стремившихся за океан в поисках лучшей жизни людях со всех уголков планеты.

Процесс постепенного отхода от исконно-посконных американских принципов в сторону либерализации шел несколько десятилетий — и в изображении медийно-политического мейнстрима даже казался относительно гладким. Все изменила шокирующая победа Трампа на прошлых президентских выборах, которая вскрыла, что нет никакой естественной трансформации из одного в другое: на самом деле в США созрело противостояние двух принципиально разных идеологических платформ.

Главным общественно-политическим итогом четырех лет президентства Трампа стало ожесточение этого конфликта, превращение его в фактически непримиримый — вплоть до перехода к "неконвенциональным" методам борьбы в виде многомесячных уличных протестов-беспорядков и даже убийств представителей другой стороны. Ну а новые выборы подтвердили, что американская система просто не умеет справляться с подобным общественным расколом.

Наверное, в чем-то это даже логично, поскольку Соединенные Штаты — страна триумфаторов, которые традиционно "получают все".

Система выборщиков, когда голоса штата делятся не пропорционально между кандидатами в соответствии с полученной ими поддержкой избирателей, а целиком уходят победителю, стоит именно на этом. Идея компромисса и уступок — не в мелочах, а по самым важным и принципиальным вопросам глубоко чужда американской общественно-политической машине.

Все было бы не так плохо, если бы нынешний раскол делил Америку на выраженно неравные части. Меньшинство — будь то консервативное или либеральное — было бы просто подавлено и вынуждено смириться со своим поражением в силу невозможности изменить ситуацию. Это, кстати, давало бы шанс на то, что доминирующее большинство пойдет ему на какие-то, пусть и незначительные, уступки.

Но ситуация, когда общество разделено практически пополам, содействует радикализации сторон, каждая из которых верит, что стоит еще чуток поднажать — и удастся взять окончательно и бесповоротно верх. Ну а если не получается добиться своего законными методами, крайне соблазнительными становятся нелегальные и просто насильственные, что, собственно, уже и происходит в исполнении демократов. Более того, предварительные итоги выборов, которые на момент написания текста укладываются в формулу "Байден пока впереди, но шансов у него практически нет", делают неизбежной дальнейшую эскалацию.

Полтора века назад яростный конфликт двух частей американского общества, которые были принципиально не готовы договариваться, обернулся для США кровавой гражданской войной. И совсем не случайно осмысление текущих процессов заставляет задаваться вопросом, удастся ли на этот раз Америке увернуться от повторения мрачного сценария.

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