Протест оппозиции и фактор Саакашвили: быть ли революции в Грузии?

В Грузии уже четвертый день продолжаются протесты оппозиции, которая объединилась после оглашения результатов парламентских выборов 2020

В Грузии заговорили о возможной революции, в которой немалую роль отводят экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что Саакашвили на сегодняшний день – единственный политик, которого устраивают протесты.

"От Саакашвили стоит ждать большего упорства для продолжения протеста. На сегодняшний день единственный политик, которого устраивает этот протест, это сам Саакашвили. Всех остальных устраивает, что они получили, и это видно по их реакции на социологические исследования, которые совпали с результатов выборов. В принципе, они знают, что это реальные цифры",- сказал Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Он отметил, что Сааакашвили является харизматичной фигурой, и из-за этого у него есть шанс повести за собой народ. При этом политолог уверен, что повторения революции роз в Грузии не будет.

"Саакашвили считает, что он знает как делать революцию, но мы сейчас увидели, что он не знает. Тогда в 2003 революцию делали другие, а он выполнял лишь роль революционера. Он не был мозгом, а солдатом этой революции, а требовать от солдата быть главнокомандующим войной - это ошибка. У главнокомандующего иной интеллектуальный и профессиональный ресурс. Тогда главнокомандующими были другие – американцы, русские и другие", - заключил Сакварелидзе.

Тем не менее, оппозиция продолжает оспаривать результаты парламентских выборов 31 октября.

Согласно последним данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и благодаря новой системе распределения мест в парламенте набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси и Батуми с этим требованием.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.