Когда сила в сердце – два факта из истории Грузии

У Грузии на протяжении веков было немало прославленных исполинов, которые изумляли всех своими героическими делами

Однако были и такие, кто не отличался богатырским телосложением, но обладали огромной силой духа, стальным сердцем, и благодаря этому буквально творили чудеса. Ниже – рассказ о двух из них.

Шаверда Мгебришвили

В 1747 году царь Теймураз II отправился в Персию. Чтобы избежать возможных осложнений, правителем Картли он оставил племянника Вахтанга VI – принявшего мусульманство Арчила (он же – Абдул-бег).

"Теймураз приказал Абдул-бегу, дескать, поскольку царю Ираклию не всегда будет до Картли, то о Картли позаботься ты и, по договоренности и соглашению, хорошенько укрепите обе страны против врага, чтобы до моего возвращения они жили в мире", – повествует летописец.

Но Абдул-бег принял командиров 15-тысячного гарнизона афганцев и кызылбашей, укрепившихся в Тбилиси, нанял лезгин, перетянул на свою сторону Квемо Картли (Сабаратиано) и передал Ираклию: "Картли мой, оставь его, а сам владей Катехи".

Маленький Кахи сначала попытался решить проблему переговорами, без крови, но когда у него ничего не получилось, вместе с отборными воинами отправился к Абдул-бегу и в сражении у Кода нанес ему поражение. Новоиспеченный сепаратист бежал с поля боя и заперся в Самшвилде.

Жесточайшее наказание царицы Тамар, или мелик, обменянный на лошадиную подкову >>>

Ираклий атаковал расположившийся в Тбилиси гарнизон кызылбашей. По его приказу, Амириндо Амилахвари из Гори в Шиндиси перенес оставленную Надир-шахом огромную пушку, из которой открыли огонь по Таборской крепости. После второго выстрела крепостная стена дала трещину, чем воспользовались грузины и немедленно перешли в активное наступление.

Особо отличился верный соратник Ираклия, крепостной Папуны Орбелиани – Шаверда Мгебришвили. Он первым вторгся в крепость через узкую трещину в стене, однако пользоваться саблей из-за нехватки места было невозможно. Поэтому Шаверда вступил с иранцами в рукопашный бой. Грузинский герой проложил себе путь с помощью кулаков, мощными ударами раскидывая врагов в разные стороны.

Потом подоспели и его соратники, и защита кызылбашей была прорвана. Таборская крепость сдалась Ираклию… Вскоре грузинские флаги уже развевались над Нарикала и Метехи – 25 июля царь Ираклий избавил Тбилиси от двухсотлетнего османского и персидского плена.

Когда царь призвал героя дня Шаверду Мгебришвили, чтобы его наградить, выяснилось, что тот был тяжело ранен. Во время сражения вражеская пуля попала ему в печень, но он до конца мужественно воевал одними кулаками и сыграл решающую роль в победе грузин.

Залика Кубусидзе

В первой половине XIX века мегрельский поместный князь вместе с семьей, оказывается, гостил в Лечхуми. Однажды неожиданно выбежавший из леса медведь преградил путь ему и сопровождавшей его свите. Кони испугались, и карета, в которой сидела княгиня, едва не перевернулась. Растерянная, она вышла из кареты и… оказалась лицом к лицу со свирепым зверем.

И пока остальные приходили в себя, лечхумец Залика Кубисидзе обогнал лошадей и оказался прямо перед медведем. Абсолютно безоружный, он вступил в схватку со зверем, что называется, голыми руками.

По свидетельству очевидцев, это было удивительное зрелище – стоявший на задних лапах огромный медведь и боровшийся с ним безоружный человек, который не отличался особо богатырским телосложением. Но это не помешало ему одолеть зверя и сбросить его в пропасть.

О редкой доблести и недюжинной силе Залики Кубисидзе свидетельствует еще один факт. Из Цагери в направлении Цхалтубо проводили дорогу. Неожиданно строители обнаружили огромный камень, который был преградой на их пути. Как известно, тогда не было технических возможностей для устранения такой проблемы, и как ни пытались рабочие сдвинуть камень с места, все усилия оказались тщетны.

История богатства, обманом оставленного в Грузии: месть миллионеров? >>>

Тогда отчаявшийся инженер, оказывается, сказал, что тот, кто сдвинет этот камень, получит награду. Залика подошел к глыбе, со всей силой толкнул ее, и камень покатился, оставив за собой свободный путь. Обрадованный инженер сдержал слово и наградой герою стало освобождение от барщины.